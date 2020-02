第一顆鑽寵自己　De Beers秀氣設計討喜

▲De Beers My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石耳環,92,000元。(圖/De Beers提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

你的第一件鑽石首飾是什麼?是單鑽項鍊、耳環抑或戒指?De Beers都替女性心中的理想模樣勾勒好了,推出入門的My First De Beers系列,近日新增18K玫瑰金版本,分別為單鑽的鍊墜、5鑽項鍊與鑽石長項鍊,以及單鑽或5鑽耳環,為珠寶愛好者開啟鑽石世界的大門。

▲主鑽約0.2克拉的My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石鍊墜(左)91,000元,My First De Beers Clea 18K玫瑰金五鑽項鍊62,000元。



My First De Beers系列以簡潔的單鑽設計為主,小巧秀氣,適合作為日常貼身首飾佩戴,3款項鍊不僅可以單戴,亦可將長項鍊繞成雙圈與其他款式疊戴;耳環則有經典不敗的單鑽款,以及流露清新風格的5鑽垂墜耳環,全系列約從62,000元起。

▲模特兒佩戴My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石耳環139,000元,繞雙圈長項鍊117,000元與單鑽項鍊91,000元。

海瑞溫斯頓(Harry Winston)也貼近日常,為容易穿搭Lily Cluster系列推出玫瑰金版本,鑲鑽線條勾勒出花朵綻放與葉片的弧形曲線,新款耳環、戒指與鍊墜,花瓣內圈點綴單顆馬眼鑽,增添活潑氣息。

▲海瑞溫斯頓Lily Cluster鑽石耳環(左)約295,000元,Lily Cluster系列鑽石戒指約240,000元。(圖/海瑞溫斯頓提供)