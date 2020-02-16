第一顆鑽寵自己　De Beers秀氣設計討喜

▲De Beers My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石耳環，92,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

你的第一件鑽石首飾是什麼？是單鑽項鍊、耳環抑或戒指？De Beers都替女性心中的理想模樣勾勒好了，推出入門的My First De Beers系列，近日新增18K玫瑰金版本，分別為單鑽的鍊墜、5鑽項鍊與鑽石長項鍊，以及單鑽或5鑽耳環，為珠寶愛好者開啟鑽石世界的大門。

▲主鑽約0.2克拉的My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石鍊墜（左）91,000元，My First De Beers Clea 18K玫瑰金五鑽項鍊62,000元。



My First De Beers系列以簡潔的單鑽設計為主，小巧秀氣，適合作為日常貼身首飾佩戴，3款項鍊不僅可以單戴，亦可將長項鍊繞成雙圈與其他款式疊戴；耳環則有經典不敗的單鑽款，以及流露清新風格的5鑽垂墜耳環，全系列約從62,000元起。

▲模特兒佩戴My First De Beers Aura 18K玫瑰金鑽石耳環139,000元，繞雙圈長項鍊117,000元與單鑽項鍊91,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）也貼近日常，為容易穿搭Lily Cluster系列推出玫瑰金版本，鑲鑽線條勾勒出花朵綻放與葉片的弧形曲線，新款耳環、戒指與鍊墜，花瓣內圈點綴單顆馬眼鑽，增添活潑氣息。

▲海瑞溫斯頓Lily Cluster鑽石耳環（左）約295,000元，Lily Cluster系列鑽石戒指約240,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）