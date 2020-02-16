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女孩們注意了！男生曖昧期的4大地雷　踩了直接掰

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編輯／JJ　圖／翻攝自《德魯納酒店》、《浪漫醫生金師傅》劇照、IG@heybiblee

或許許多女生們有這樣的疑問，為什麼一直以來不乏曖昧對象，但是卻維持單身非常久的時間了？然而自己的條件也不差，那麼可能就要重新審視在曖昧的期間，是否不小心觸犯到了男生們的這些地雷：

▲曖昧期地雷 。（圖／翻攝自德魯納酒店劇照、李聖經ig）

＃開始約會後使勁依賴

從約會的曖昧期開始，有些女生會因為有了可以依靠的對象，就開始使喚對方，把上下班接送、買晚餐、拿重物等服務當作理所當然，原本可以自己做的事情通通不會做了，並不是說完全不能依賴，而是不能太誇張。

＃總在對方面前談論別的男生

當有了想更進一步發展的新對象時，就不該在他面前大肆談論其他男生，尤其時誇讚的話，都有可能讓對方覺得自己是不是不夠好，而選擇默默退出這段沒機會開始的戀情。

▲曖昧期地雷 。（圖／翻攝自德魯納酒店劇照、李聖經ig）

＃脾氣不受控，公主病乍現

男生最受不了的就是「公主病」，任何事情只要不合意就發脾氣、鬧彆扭，不懂得站在別人的立場思考，且常常用哭來解決事情，會讓男生覺得往後只會更招架不住。

＃約會從不花自己一毛錢

雖然說大部分的人認為約會時由男方付帳是一種有擔當、展現紳士風範的表現，但約會是兩個人的事，沒理由所有花費都由一方承擔，尤其是當兩人的經濟狀況差不多時，女生更不該一味的讓對方請客，也該適時的表示想一同負擔。

▲曖昧期地雷 。（圖／翻攝自德魯納酒店劇照、李聖經ig）

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關鍵字：

男女, 感情, 曖昧, 地雷
fashion.net

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