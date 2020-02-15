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《寄生上流》朴素丹幾近素顏撞衫楊冪　風格差超多網驚：竟沒輸

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▲朴素丹。（圖／CFP）

▲《寄生上流》女星朴素丹卸下「基婷」光環歸國，幾近素顏的打扮依舊亮眼。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

南韓電影《寄生上流》一次狂掃奧斯卡最佳國際電影、最佳影片、最佳原創劇本與最佳導演獎四大獎項，其中飾演基婷的女星朴素丹也一夕爆紅，12日劇組從洛杉磯凱旋歸國，朴素丹穿著GUCCI米奇毛衣現身，幾近素顏的打扮依舊亮眼，不過也被眼尖網友發現撞衫大陸女星楊冪，風格天差地遠的兩人引發熱議。

▲朴素丹。（圖／CFP）

▲朴素丹。（圖／CFP）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲朴素丹以針織毛衣搭配經典馬銜扣手提包。（圖／CFP、翻攝自品牌官網）

《寄生上流》成為92屆奧斯卡最大贏家，劇中演員再次翻紅，其中年紀最小的南韓女星朴素丹卸下「基婷」光環之後備受矚目，12日劇組從奧斯卡頒獎典禮所在地洛杉磯歸國，朴素丹穿著GUCCI米奇毛衣現身，拿下口罩幾近素顏的模樣宛如鄰家女孩，搭配品牌經典馬銜扣手提包，賦予滿版花紋增添奢華氣息，朴素丹下身則穿著寬鬆牛仔褲收尾，整體造型相當隨興，時不時對著鏡頭揮手微笑十分得體。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲楊冪也曾穿同款GUCCI米奇毛衣出鏡，風格與朴素丹截然不同。（圖／翻攝自微博@GUCCI）

畫面曝光後也被眼尖網友發現，大陸女星楊冪日前也穿過同款上衣，不同的是楊冪佩戴浮誇垂墜耳飾，招牌長腿若隱若現，展現女明星的性感氣場，比起朴素丹機場私服的隨興風格可以說是天差地遠，而後也引來網友評價：「更喜歡朴素丹這樣舒服的打扮」、「朴素丹竟然沒輸」、「風格差超多」。

泰國知名女星Mai也曾穿過。

►►《寄生上流》朴素丹卸下「基婷」光環美翻！私服FENDI包上身超會搭

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關鍵字：

GUCCI, 寄生上流, 朴素丹, 楊冪, 撞衫, 女星, 奧斯卡
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