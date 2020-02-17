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牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

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▲▼吃飽後「一個動作」　比刷牙更健康 。（圖／翻攝自IG）

▲別讓悶住的壞口氣，消耗口罩。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、ora2_official，以下同）

戴口罩已成為每日必備，因應要長時間配戴，如何讓口罩整天配戴下來還能維持讓自己感到清新舒適的狀態，柏登牙醫診所院長黃斌洋醫師提醒，讓自己從早到晚保持清新的好口氣就顯得格外重要。

牙醫師黃斌洋指出，目前大部份的人口罩可能一戴就是一整天，因此除了重視口罩的防菌效果之外，黃醫師也提醒，當我們一整天都戴著口罩說話、吃完飯就戴回口罩時，口罩最內層將會大量附著自己的唾液、口氣、以及吃完食物後的油膩氣味等。

▲▼吃飽後「一個動作」　比刷牙更健康 。（圖／翻攝自IG）

為了避免口罩長時間使用時附著過多的氣味，黃醫師建議配戴口罩期間若不方便增加刷牙頻率，可以考慮隨身攜帶小瓶漱口水、口香噴劑等，養成多漱口、多清除口中異味的好習慣。

黃醫師進一步說明，多漱口的好處不只在於保持清新口氣，對於牙齒保健也有有著很重要的作用，因為當我們吃完東西之後口中很容易處在酸性狀態（酸性狀態會讓牙齒容易脫鈣，這時反而不適合刷牙），漱口水則可以幫助口中恢復酸鹼值，也可以有助於保持牙齒的健康狀態。

▲▼吃飽後「一個動作」　比刷牙更健康 。（圖／翻攝自IG）

日本口妝美品牌Ora2品牌經理林穎慧也指出，「多漱口」在日本可以說是一個很普遍的習慣，因應目前大部分人需要長時間配戴口罩的狀況，建議挑選漱口水時可以挑選不含酒精、以清新口氣＆滋潤口腔作用為主，小尺寸隨身帶也方便。

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