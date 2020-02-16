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粉絲等了9年的聯名！MM6與The North Face首度合作　雙Logo外套曝光

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編輯／Duke

隨著紐約時裝周結束，緊接著登場的是倫敦時裝周，當中像是Mulberry、Burberry、JW Anderson等英國品牌都想在所屬國家的時裝周上，將精心設計的服飾展現於伸展台，但是近期一則消息的公開，正式讓法國品牌MM6 Maison Margiela成為倫敦時裝周的焦點，因為該品牌宣布將聯手The North Face帶來首個聯名系列，於台灣時間2／16的MM6大秀上公開雙方共同打造的單品。

The North Face是行銷最成功的機能品牌，過去與不少品牌合作過，包括Supreme、COMME des GARÇONS、倉石一樹（Kazuki Kuraishi）等，但MM6卻鮮少推出聯名系列，上一次要追溯到2011年，當時MM6與Opening Ceremony共同打造了秋季系列，時隔9年MM6終於又找人聯手，選擇和The North Face合作，看似風格迥異的兩個品牌竟然要一起出征，讓不少粉絲感到意外。▲TNFXMM6。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MM6、Supreme、The North Face Urban Exploration）

▲The North Face過去與不少品牌合作過，包括Supreme、COMME desGARÇONS、倉石一樹。（圖／翻攝自Supreme、The North Face Urban Exploration）

關於雙方的首個聯名系列，MM6表示，1990年The North Face推出的Expedition System技術，延伸出可調整、多層次的設計概念，這與MM6多年來對服飾與配件的理念相同，因此利用這樣的概念去設計聯名系列。

由曝光的單品照來看，MM6採用The North Face經典的Mountain Jacket為原型，並於左胸印上MM6 Logo搭配帽子上的扣子細節。至於該聯名系列是否會出現Nuptse Jacket、Denali Jacket等The North Face經典款，還需等到2／16 MM6大秀正式登場後，才會有更多的單品曝光。

▲TNFXMM6。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MM6、Supreme、The North Face Urban Exploration）

▲MM6以Mountain Jacket為原型，並於左胸印上MM6 Logo。（圖／翻攝自MM6）

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關鍵字：

倫敦時裝周, MM6, MaisonMargiela, TheNorthFace, ExpeditionSystem, Burberry, Supreme, COMMEdesGARÇONS, MountainJacket
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