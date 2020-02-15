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Jennie情人節綁「巨萌雙馬尾」吃餃子　轉眼戴Gentle Monster變潮妹

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▲jennie 。（圖／翻攝自jennie IG）

▲Jennie今（15日）一早釋出私房美照，情人節穿搭美翻天。（圖／翻攝自jennie IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

BLACKPINK成員Jennie近日因工作行程飛往英國倫敦，昨（14日）情人節剛過，她立刻大方釋出一系列私服美照，畫面中JENNIE將齊肩短髮綁起雙辮，身穿白襯衫相當隨興，輕鬆引來粉絲大讚：「女神無誤」。

情人節當晚不少明星的動向都成為焦點，因工作飛往倫敦的Jennie，在15日一早PO出多張美照，畫面中她綁起可愛的雙馬尾辮，妝容相當清淡幾近素顏，更隨興的拿起餃子拍照，並且寫下「Eat your dumplings on valentines day，情人節吃餃子」引發粉絲關注。不光如此，而後Jennie也散步在倫敦街頭，換上了黑色毛絨外套呼應下身的寬鬆格紋西裝褲，最後再以一雙小白鞋收尾，私服穿搭相當親民，Jennie更是雙手比YA宛如鄰家女孩，成為粉絲們穿搭範本。

此外，風格多變的Jennie也不忘朝聖南韓潮流品牌GENTLEMONSTER墨鏡店，更直接在店內換上一副深藍色墨鏡，以橢圓輪廓修飾臉型彰顯復古氣息，亦或是站在抽象綠色植物前，改用墨綠色圓框眼鏡擺拍，輕輕鬆鬆營造時尚大片氣息，畫面曝光之後也引起大批粉絲朝聖：「私服穿搭教科書」、「雙馬尾辮也太可愛」、「可甜可帥隨便切換」。

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關鍵字：

BLACKPINK, JENNIE, 情人節, 南韓, 女星, 穿搭
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