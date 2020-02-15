fb ig video ETtoday search mobile

小查與超模女友靠高衣Q穿出好感情　回顧6套被讚爆的情侶裝

> >

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

▲迪倫史普洛茲與芭芭拉帕爾文日前出席奧斯卡After party。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

記者王則絲／台北報導

飾演《小查與寇弟的頂級生活》中的小查——迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse），與超模女友芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）經常一同出席各大時尚場合，日前於奧斯卡After Party現身的兩人又帥又美，甜蜜的互動羨煞旁人，兩人對於情侶裝的搭配非常有一套，以下一起來回顧這對佳侶的高衣Ｑ穿搭。

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

▲兩人公開場合互動也超甜蜜。（圖／達志影像）

迪倫史普洛茲與芭芭拉帕爾文於今年初以嘉賓身份出席FENDI米蘭男裝周秀場，芭芭拉穿著粉色翻領排釦洋裝，洋溢青春少女氣息，而迪倫則是以粉色西裝套裝與女友相呼應，而西裝的粉色與藍色的跳色拼接搭配則是此次穿搭中的一大亮點。

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

▲街拍照中更顯得兩人搭配得恰到好處。（圖／品牌提供、達志影像）

再看到日前同樣於FENDI的活動派對上，兩人以大地色系風衣穿著亮相，雖沒有相同的單品，卻也不難發現彼此風格上的呼應與巧思。

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

▲（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin，以下同）

接著鏡頭轉到米蘭男裝周PRADA秀場，亦可發現小倆口的蹤影，這次則是以「駝色」作為情侶裝搭配主題，一同開心看秀。

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

而時間拉到了去年的HUGO BOSS米蘭春夏女裝時裝周時，迪倫與芭芭拉的情侶裝更是成為全場的焦點之一，既然迪倫無法穿著女裝，那麼就由芭芭拉穿上帥氣西裝！藍、白搭配搶眼又時髦。

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

最後，原來迪倫與芭芭拉不只可以很時尚，還能很淘氣！去年萬聖節時，兩人裝扮成宮崎駿動畫《魔法公主》中的小桑與阿席達卡，搞怪又沒有包袱，洩露出兩人私下的幽默與逗趣，非常可愛。

▲dylan sprouse 與超模女友穿搭。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

小查, Dylan Sprouse, 超模女友, Barbara Palvin, 情侶裝, 穿搭
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡

宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡

5招萬用法讓化妝水CP值大提升！自製面膜、保濕噴霧超實用 「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼 湯唯新劇造型超NG！頭髮後梳、瀏海太塌　肉肉臉該避開的5大地雷 李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」 日本「燃脂口罩」一片難求！戴上竟能瘦小腹、丟洗衣機使用上百次 盤點《寄生上流》趙汝珍6套典禮穿搭　展現高衣Ｑ每每被讚翻 楊冪5步驟瘦腿運動瘋傳！網友實測十天見效，大腿圍直接-8公分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面