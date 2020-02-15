小查與超模女友靠高衣Q穿出好感情　回顧6套被讚爆的情侶裝

▲迪倫史普洛茲與芭芭拉帕爾文日前出席奧斯卡After party。（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin）

記者王則絲／台北報導

飾演《小查與寇弟的頂級生活》中的小查——迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse），與超模女友芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）經常一同出席各大時尚場合，日前於奧斯卡After Party現身的兩人又帥又美，甜蜜的互動羨煞旁人，兩人對於情侶裝的搭配非常有一套，以下一起來回顧這對佳侶的高衣Ｑ穿搭。

▲兩人公開場合互動也超甜蜜。（圖／達志影像）

迪倫史普洛茲與芭芭拉帕爾文於今年初以嘉賓身份出席FENDI米蘭男裝周秀場，芭芭拉穿著粉色翻領排釦洋裝，洋溢青春少女氣息，而迪倫則是以粉色西裝套裝與女友相呼應，而西裝的粉色與藍色的跳色拼接搭配則是此次穿搭中的一大亮點。

▲街拍照中更顯得兩人搭配得恰到好處。（圖／品牌提供、達志影像）



再看到日前同樣於FENDI的活動派對上，兩人以大地色系風衣穿著亮相，雖沒有相同的單品，卻也不難發現彼此風格上的呼應與巧思。

▲（圖／翻攝自IG@realbarbarapalvin，以下同）



接著鏡頭轉到米蘭男裝周PRADA秀場，亦可發現小倆口的蹤影，這次則是以「駝色」作為情侶裝搭配主題，一同開心看秀。

而時間拉到了去年的HUGO BOSS米蘭春夏女裝時裝周時，迪倫與芭芭拉的情侶裝更是成為全場的焦點之一，既然迪倫無法穿著女裝，那麼就由芭芭拉穿上帥氣西裝！藍、白搭配搶眼又時髦。

最後，原來迪倫與芭芭拉不只可以很時尚，還能很淘氣！去年萬聖節時，兩人裝扮成宮崎駿動畫《魔法公主》中的小桑與阿席達卡，搞怪又沒有包袱，洩露出兩人私下的幽默與逗趣，非常可愛。

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