Kobe傳奇開始的地方！義大利隊穿A|X特製球衣　網：一看顏色淚崩

▲ARMANI EXCHANGE為Olimpia Milano籃球隊特製球衣紀念體壇巨星Kobe Bryant。（圖／路透）

記者鮑璿安 ／台北報導

體壇巨星Kobe Bryant（柯比布萊恩）隕落至今球迷仍沉浸在悲痛之中，亞曼尼旗下品牌ARMANI EXCHANGE（A|X）為Olimpia Milano籃球隊特製球衣，就選擇了紫色隊服出戰，象徵對Kobe的無限致敬。

義大利籃球盃八強賽火熱開打，仍然難以釋懷體壇體壇巨星Kobe的驟然離世，其中義大利品牌ARMANI EXCHANGE特地為Olimpia Milano籃球隊特製球衣，13日與Vanoli Cremona隊的揭幕戰中，球隊就穿著紫色隊服出戰，一登場便引起球迷無限感傷：「看到顏色就淚崩了。」而原本的黃色隊服將在整個比賽期間用作替換球衣。

▲Olimpia Milano原本的黃色隊服用作替換球衣，換上紫色表達無盡思念。（圖／品牌提供）

對此品牌創辦人Giorgio Armani（喬治亞曼尼）表示：「我們決定以獨特且極具象徵意義的姿態紀念：值此之際，暫時放棄我們傳統的隊服顏色，而是在賽場上穿著與Kobe相關的配色。Kobe Bryant是一位明星球員，他的傳奇職業生涯就始於義大利，卻鼓舞了全球數百萬的運動員，我們以再次向他致敬的形式，感謝他為全球籃球所做的一切。」

另外，在Pesaro穿著的球衣之後將被拍賣，拍賣所有收益將捐獻給曼巴體育基金會創建的基金會「MambaOnThree」，用於資助1月26日Kobe在洛杉磯發生的空難中的其他受害者家屬 。

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