喜歡柴犬的女生都有3大迷人特質　意外好相處、逆天反差萌

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

撇開有沒有養寵物，你最喜歡的狗是哪種？如果心中的答案也是嬌小可愛的柴犬，那麼可以繼續看看以下獨特個人特質你中了幾項，或許從未發現，但是絕對與你很雷同。

1. 喜歡柴犬的女生大多很好相處

柴犬在狗狗中一直深受喜歡，原因就是他們與世無爭的模樣很好親近，其實這也跟喜歡柴犬的人相似，遇到事情不會刻意去計較什麼，反而是一下子就忘記了剛剛還在不悅，選擇用更寬廣的心胸面對外界和周遭朋友，所以喜歡柴犬的女生大多非常好相處。

2. 有反差萌

喜歡柴犬的你，有時候其實也很怕大型狗，不過看到了小巧軟萌的柴犬，就頓時失去抵抗力，忍不住想要摸摸把玩兩下，一時之間從剛剛的怕狗變成了愛狗，這樣的反差看到大家眼裡都相當有趣，喜歡柴犬的女生通常會被外界認為是極具反差萌的，尤其是冰山的外型下藏著一顆喜歡小寵物的心，更讓人喜歡。

3. 對待人事物熱情專一

柴犬最好的優點莫過於很聽從主人的話，忠誠個性讓人不愛都難，其實喜歡的柴犬的女孩子，一旦喜歡上一件事就會很努力的去做，任憑他人怎麼潑冷水都不會在意，因為她們總會把滿腔熱血投注在喜歡的東西上，現在不做什麼時候做呢？這一點和感情觀也很相似，都是只要走心就相當認真的。

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