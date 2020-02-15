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王陽明買56萬AP鑽錶當情人節禮　寵妻魔人不是當假的

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▲▼ 蔡詩芸AP錶 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲王陽明（左）、蔡詩芸與女兒Katiya一家三口幸福洋溢。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨天情人節不少女星都在IG曬玫瑰花束，新手媽咪蔡詩芸也加入行列，不僅po出老公王陽明送的漂亮花束外，還大秀驚喜禮物，竟是名錶一只！老公獻上價值566,000元AP（Audemars Piguet，愛彼）招牌Royal Oak皇家橡樹系列鍊帶鑽錶，讓她情人節真的很快樂。

▲▼ 蔡詩芸AP錶 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸樂收老公王陽明送的玫瑰花束。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲▼ 蔡詩芸AP錶 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸的情人節禮物除了花束還有AP皇家橡樹鑽錶。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

王陽明與蔡詩芸從談戀愛到結婚，談起對方總是一臉甜蜜，去年聖誕節迎來愛女Katiya，幸福指數滿點。昨蔡詩芸於情人節再度放閃，以老婆的視角拍攝多張王陽明的照片，並po出一家3口的合照，當然還有王陽明寵妻的禮物照，羨煞不少網友。

▲▼ 蔡詩芸AP錶 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸收到的驚喜情人節禮物是AP皇家橡樹鑽錶，立刻戴上手，566,000元。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

愛錶也懂錶的王陽明，為蔡詩芸選中AP知名的皇家橡樹鍊帶錶，款式是錶徑33mm的石英錶，面盤為經典的Grande Tapisserie格紋、錶圈鑲嵌40顆約0.71克拉鑽石，完全符合熱愛運動、形象陽光的蔡詩芸需求。

關鍵字：

蔡詩芸, 王陽明, AP, 皇家橡樹
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