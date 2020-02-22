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新舊老爹鞋大盤點！鄧紫棋愛的LV出米黑色　GUCCI根本斷貨王

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編輯／Duke

由Balenciaga帶起的「老爹鞋」風潮曾橫掃時尚圈，雖然過了最狂的巔峰，但仍有一席之地。如果你是老爹鞋擁護者，包括屬於開山始祖的Balenciaga Triple S、一鞋難求的Gucci Rhyton、鄧紫棋愛穿的Louis Vuitton（LV）Archlight等等，應該很有印象，近日陸續還有許多老爹鞋新出江湖，一起溫故知新，看看你最愛的是哪一雙。

【經典回顧】

Gucci Rhyton

以米白色牛皮為主的Gucci Rhyton，常常一上架就賣光，是當年Triple S的強力競爭者。不過，Rhyton於設計上不走拼接與撞色的道路，反而是搭配具有復古感的Gucci Logo呈現品牌的文藝復興氣。

▲精品老爹鞋。（圖／翻攝自Valentino官網、Balenciaga官網、Gucci官網、LV官網、Dior官網）

▲Gucci Rhyton，定價為美金890元（約台幣26,700元）。（圖／翻攝自Gucci官網）

Louis Vuitton Archlight

鞋底酷似拱門的Archlight，是LV主推的女款老爹鞋。近年來因設計多元且時常運用Monogram帆布、棋盤格等LV經典元素，所以就連歌手鄧紫棋也是該鞋款的愛好者。

▲LV老爹鞋。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton Archlight鄧紫棋也愛穿，2020春夏推出米色與黑色的新款，35,800元。（圖／翻攝IG@gem0816、品牌提供）

Valentino Garavani Bounce

Valentino Garavani Bounce的設計概念與Gucci Rhyton相同，同樣都是以單色調搭配牛皮為主，最後再於側面印上V Logo、Valentino字樣來完成設計。

▲精品老爹鞋。（圖／翻攝自Valentino官網、Balenciaga官網、Gucci官網、LV官網、Dior官網）

▲Valentino Garavani Bounce，定價為美金1,070元（約台幣32,100元）。（圖／翻攝自Valentino官網）

Balenciaga Triple S

Balenciaga Triple S是最早的精品老爹鞋，同時也是吹起這股潮流的領頭羊，其設計將小牛皮、小羊皮、網眼等材質，以拼接方式呈現後，再配合超高鞋底與撞色來營造時髦感。

▲精品老爹鞋。（圖／翻攝自Valentino官網、Balenciaga官網、Gucci官網、LV官網、Dior官網）

▲Balenciaga Triple S，定價為美金1,005元（約台幣30,200元）。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

【全新登場】

MCM Himmel Visetos

以德語「天空」命名，靈感來自雲朵的弧形，意境很美。強調性能與舒適性，有灰色、干邑色，都搭配了MCM Logo彰顯身份。

▲MCM運動鞋。（圖／品牌提供）

▲MCM運動鞋。（圖／品牌提供）

▲MCM Himmel Visetos運動鞋，19,500元。（圖／品牌提供）

COACH CitySole

鮮明的撞色、復古的調色，都可以在COACH CitySole系列中找到，相當搶眼吸睛，鞋面以皮革或是皮革搭配科技材質，鞋底則為輕盈的EVA中底包覆透明TPU材質，提供支撐力及穩定性，讓時髦的同時也很舒適。

▲COACH CitySole 系列。（圖／品牌提供）

▲COACH CitySole Runner男鞋，12,800元。（圖／品牌提供）

▲COACH CitySole 系列。（圖／品牌提供）

▲COACH CitySole Runner女鞋，12,800元。（圖／品牌提供）

Roger Vivier愛心塗鴉Viv' Run休閒鞋

Viv' Run休閒鞋推出後大受歡迎，也顛覆過往對於方扣鞋王的想像，鞋身採科技布料，輕巧又舒適，7.5公分高的弧形鞋底更是一大福音與賣點，自動拉長身形。

▲Roger Vivier愛心塗鴉Viv` Run休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier愛心塗鴉Viv' Run休閒鞋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Balenciaga, 巴黎世家, TripleS, 老爹鞋, 奢侈品牌, Gucci, Rhyton, LouisVuitton, Archlight, DiorHomme, B22, Valentino, GaravaniBounce
fashion.net

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