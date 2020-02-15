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BURBERRY讓模特兒全裸　靠「快閃限量包」遮重點

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

坎達爾珍娜（Kendall Jenner）為BURBERRY所拍攝的春夏形象甫露出，近日便被媒體鏡頭捕捉到她背著BURBERRY Lola包，搭配一身帥氣皮衣、時髦墨鏡酷裝上街，BURBERRY亦在春夏新品上市後不久，預告了2月17日即將推出的24小時限時B系列包款，利用裸體的模特兒來詮釋形象，相當搶眼。

▲Kendall 背Burberry Lola包 。（圖／品牌提供）

BURBERRY Lola包款以年輕顛覆、柔軟隨興的格調重新詮釋優雅 TB 包，融合絎縫質地和標誌印花、雙色調細節加上搶眼裝飾，展現豐富多元與兼容並蓄的風格。

同時 Lola是依照BURBERRY經典格紋做立體縫製設計飾TB花押字，無疑完整呈現品牌精神元素。此包款風格百變、個性鮮明，可肩背、斜背或當作手拿包使用。▲Kendall 背Burberry Lola包 。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY黑色小型Horseferry印花絎縫格紋 Lola 包 NT＄55,000。

▲Kendall 背Burberry Lola包 。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY黑色羔羊皮飾金釦 Lola 包 NT＄55,000。

BURBERRY近期也在Instagram上預告，最新的B系列限時商品Robin Bag即將於台灣時間2月17日晚上8點（英國時間2月17日中午12 點），透過BURBERRY的Instagram獨家販售，限時24小時。

Robin Bag是2020秋冬時裝秀的獨家搶先預覽系列，代表了經典TB包的全新風格，並搭配標誌性的 #ThomasBurberryMonogram 金釦，黑色皮革、長方體包型設計簡約時髦，商品形象照中讓模特兒們運用裸體的造型來詮釋新包款，吸睛程度之高，一曝光便在網上形成熱議，彷彿訴說著最純粹的美麗不須贅飾，且在搭配上也毫不侷限。

▲Kendall 背Burberry Lola包 。（圖／品牌提供）

此24小時限時商品系列是由品牌全球創意總監Riccardo Tisci所創立的銷售手法，且同樣由Riccardo Tisci 悉心挑選出獨家別致的限定限量版精品，並在每月17日推出新品，讓民眾們有了充滿新鮮感的消費體驗，此種「限時」商品錯過就買不到的設定，十分衝擊消費者的心理，不僅讓人期待萬分，更是企圖使人每個月都荷包失血！

▲Kendall 背Burberry Lola包 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

burberry, 限時, B系列, Kendall Jenner, robin bag, TB包
fashion.net

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