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BLACKPINK JISOO畫上春季粉嫩仙氣妝　美到IG讚數一夜破2百萬

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▲JISOO粉嫩仙氣妝美到讚數一夜破2百萬。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲JISOO粉嫩仙氣妝美到讚數一夜破2百萬。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲BLACKPINK「門面擔當」JISOO前幾日在IG曬美照，仙氣滿滿的粉嫩妝容美到讚數一夜就破2百萬。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

記者張毓容／台北報導　

出道短短幾年就成功打入國際的南韓大勢女團BALCKPINK，人氣夯到入選2019年《富比士》亞洲30歲以下娛樂&體育領軍人物，每位團員的穿搭造型到妝容髮型，早已成為時下女孩爭相效仿的時尚指標。其中被封團中「門面擔當」的JISOO（金智秀）前幾日在IG上分享最新妝容，散發清透粉嫩光澤的妝感仙氣滿滿，美到引發討論熱潮，IG讚數更是一夜就飆破2百萬，快來看看妝容裡藏了哪些細節。

JISOO於12日上傳了一張最新美照，眼、唇、頰全以粉嫩色彩搭配透亮光澤，打造出適合春季的粉嫩仙氣妝，不僅讓粉絲狂呼太美了，連隊友Rose也大讚「Ooh sexy」。而這猶如春日暖陽下清新透亮的超美妝容就由BLACKPINK、朴敏英、少女時代秀英御用的韓國彩妝大師Maeng打造，她也特別公開完成妝容的使用產品和小細節。

▲JISOO粉嫩仙氣妝美到讚數一夜破2百萬。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲JISOO粉嫩仙氣妝美到讚數一夜破2百萬。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Dior 超完美持久柔光粉底液，NT$2,200；粉漾潤唇釉，#001，NT$1,200；2019聖誕彩妝限定 誘光眼影露，#650 Copper Sparks。

彩妝師Maeng先使用Dior經典暢銷的「超完美持久柔光粉底液」，為JISOO打造透亮無瑕的奶油水嫩肌；而散發光感的粉嫩眼妝則是以「迪奧粉漾潤唇釉#001」調和2019聖誕彩妝限定「迪奧誘光眼影露#650 Copper Sparks」，打造出猶如水光波動的迷人光澤感。

►偷偷分享少女秘密！

▲JISOO粉嫩仙氣妝美到讚數一夜破2百萬。（圖／翻攝IG,品牌提供）
▲Dior 經典五色眼影 粉櫻飛舞版，NT$1,700。

沒買到聖誕限定眼影露的人也別擔心，Dior彩妝訓育講師 Mango老師也分享獨家技巧，可使用將於2/20日全新上市的「迪奧經典五色眼影 粉櫻飛舞版」先為雙眸刷上淡淡的粉櫻色彩，再用眼影刷沾取微量「迪奧粉漾潤唇釉#001」與眼影盤內的粉白色彩調和，於眼尾拍點上妝，一樣能打造出溫柔無害、充滿春天氣息的JISOO眼妝。

▲JISOO粉嫩仙氣妝美到讚數一夜破2百萬。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Ｄior 粉漾潤唇釉，#001，NT$1,200；藍星訂製腮紅盤，#642，NT$1,700。

唇妝的部分，使用有淡淡嬰兒粉色澤的「迪奧粉漾潤唇釉#001」打造出極致水潤、讓人忍不住一親芳澤的嘟俏唇妝。最後Maeng用「迪奧藍星訂製腮紅盤#642」刷上雙頰，打造與眼妝色彩呼應的淡淡珊瑚粉色紅暈，就能完成清新無害又仙氣滿滿的春天粉嫩妝。

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關鍵字：

彩妝, 南韓, 女團, 女星, BLACKPINK, JISOO, 金智秀, 妝容, 秘訣, 畫法, 粉嫩妝, 彩妝師
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