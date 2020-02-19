玄彬短瀏海、朴敘俊栗子頭帥翻！春夏大熱男士髮型，看韓劇剪就對了

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每當有超夯影劇出現，劇中男、女主角的穿搭與髮型就會被大眾關注。近期接連兩部超夯韓劇《愛的迫降》、《梨泰院Class》的出現，也成為台灣民眾茶餘飯後的熱門話題。

隨著時序進入2月後，溫暖的春夏季度即將來臨，如果各位男性還留著厚重的頭髮，並且不知道該換什麼造型的話，不妨跟著《愛的迫降》與《梨泰院Class》的男主角玄彬、朴敘俊來換個適合春夏的髮型吧！

▲玄彬（左）、朴敘俊（右）的髮型成為民眾關注的焦點。（圖／翻攝自IG@withhyunbin、@bn_sj2013）

1.玄彬短瀏海，正式場合可往上梳成油頭

完結的《愛的迫降》其熱度高過《梨泰院Class》，可說是近期討論度最高的韓劇。劇中玄彬大多都是短瀏海，有時則會往上梳成油頭，因此不論是平時休閒或是正式場合，短瀏海都是一個相當方便的髮型。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Bin | 현빈（@withhyunbin）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 5:33 張貼

2.朴敘俊可愛呆萌「栗子頭」，輕鬆好整理最佳代表

改編自同名漫畫的《梨泰院Class》，男主角朴敘俊為了完美還原漫畫主角，所以剪了一顆呆萌的栗子頭。這樣的髮型看似憨傻，但卻因兩旁有剃齊，增加了些許造型，因此也意外的耐看。

在 Instagram 查看這則貼文 박서준（@bn_sj2013）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 17 日 下午 9:52 張貼

除此之外，男神彭于晏與南韓明星G-Dragon（GD），最近也公開了全新的髮型。首先，彭于晏拍攝法國精品男裝BERLUTI形像照時，梳起招牌「中分油頭」造型，非常符合春夏隨性且清新的模樣，如果男性朋友不想剪太短，或許可以考慮看看彭于晏的中分油頭；GD則是於巴黎參加姐姐創立的WE11DONE品牌發布會時公開全新的髮型，這次他以一頭俐落的「短黑髮旁分」現身會場，並且該髮型只需利用髮膠與定型液就能輕鬆抓出囉！

▲彭于晏梳起招牌中分油頭造型。（圖／品牌提供）







▲GD以俐落的短黑髮旁分出席發布會。（圖／翻攝自微博@XxxxiGDya）

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