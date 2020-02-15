倫敦時裝周／不怕與政治沾上邊　Vivienne Westwood秀自由意志

▲Vivienne Westwood與印有亞桑傑穿著印有她頭像T恤的布條合影，聲援正在英國服刑的亞桑傑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

「龐克教母」Vivienne Westwood昨以展覽方式，於倫敦時裝周發表2020秋冬系列，她再度以服裝發聲，關注環保、人權議題與社會運動，特別聲援目前正在英國服刑的維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange），她讓模特兒戴上寫有「正義」字樣的亞桑傑面具，製作亞桑傑穿著印有她頭像T恤的布條，希望讓大眾正視其權益。

▲Vivienne Westwood以服裝表達自由意志。（圖／達志影像／美聯社）

2006年創立揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）的亞桑吉，2010年因網站公布美國政府有關阿富汗戰爭和伊拉克戰爭秘密文件，被美國通緝；同年11月他涉性侵被瑞典檢方調查，在英國遭逮捕，後因棄保潛逃被英國判刑50周，目前仍在服刑中，期滿將被引渡至美國受審。主張言論自由的Vivienne Westwood無懼與政治扯上邊，在發表會表示身為自由鬥士，她要抗議政府的腐敗與不公。

▲標誌性的格紋褲裝，以及難得單色的俐落褲裝。（圖／達志影像／美聯社）

於是自由氛圍貫穿於Vivienne Westwood 2020秋冬系列中，不同的印花、線條層疊搭配出屬於「True Punk」的模樣，標誌性的格紋背心與西裝褲依然是焦點，而長洋裝以花俏印花或紅底黑塗鴉手法呈現，在服裝領域絕對自由奔放。

▲印花長洋裝相當搶眼，並小露性感。（圖／達志影像／美聯社）