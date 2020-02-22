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戴口罩必知3件事！底妝後「少做一步」小心爛臉

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▲▼底妝後「少一步」，小心爛臉 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲戴口罩又擁有好肌膚有訣竅。（圖／翻攝自IG/dewichien）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間戴口罩，高溫使油分和汗水分泌，混和臉上底妝，不僅糊成一片，更容易生成痘痘變成爛臉，如果真的非化妝不可，掌握以下3個小秘訣，就能避免尷尬狀況。

▲▼底妝後「少一步」，小心爛臉 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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回家後立刻卸妝

戴了一整天的口罩，肌膚被悶住非常不舒服，再加上油分和彩妝融在一起，容易會致痘、甚至敏感，因此回家第一件事情就是做好清潔，先卸除臉上殘妝，接著再仔細清潔臉部，簡單做好日常保濕，讓肌膚可以大口深呼吸。

▲▼底妝後「少一步」，小心爛臉 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲微濕美妝蛋，更好上妝。（圖／翻攝自IG/beautyblender_taiwan）

底妝要越薄越好

戴口罩想要長效持妝，首先底妝一定要夠輕薄，太厚重的底妝會給肌膚太多負擔。這時候很建議善用工具上妝，像是美妝蛋順手好用，更能做出服貼底妝．先將美妝蛋用水浸濕並擰成半乾，讓海綿保持微濕感。接著用彈點方式上妝，即可均勻透薄。小面積局部可善用尖端，細節也能很完美。

▲▼底妝後「少一步」，小心爛臉 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

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蜜粉定妝，避免出油

戴了口罩才發現定妝重要性，如果只用粉底上妝，一摘下口罩就會發現妝容斑駁，記得底妝後要用蜜粉定妝，這樣才能使妝容更持久。不僅是T字，眼妝前也能加強眼下，就能降低眼妝暈染，維持乾淨妝容。

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關鍵字：

口罩, 底妝, 肌膚問題, 爛臉, 困擾
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