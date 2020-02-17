潘瑋柏被周杰倫讚帥　腕上55萬Hublot錶添酷味

▲潘瑋柏是演藝圈出名的腕錶收藏家，此次亮相是Hublot經典融合系列鏤空月相錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏是演藝圈出名的腕錶收藏家，價格都可以買豪宅的數千萬元Richard Mille、勞力士（Rolex）夯錶、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）複雜功能錶，他都沒錯過。他在西洋情人節當天連po多張在米蘭拍的照片，被周杰倫等一票星友讚「帥喔」，但別失焦，他又曬錶了，這次是Hublot（宇舶錶）！

▲潘瑋柏在米蘭拍的照片被周杰倫等一幫星友讚美。（圖／翻攝willpan23 IG）

被星友與網友讚又瘦又帥的照片中，潘瑋柏戴553,000元的Hublot錶，比其他過去曝光的名錶價格確較為「平實」，但Hublot其實以超酷外型、特殊材質研發創造不少話題，他所選的經典融合系列鏤空月相錶黑陶瓷款，則以獨特面盤吸睛。

▲潘瑋柏戴的Hublot經典融合系列鏤空月相錶黑陶瓷款，553,000元（圖／Hublot提供）

Hublot經典融合系列鏤空月相錶的透明面盤，顯露複雜的機芯結構，12時位置為星期與月份視窗，對應位置則月相顯示，環繞其外圈則是日期顯示，整體黑、灰與深藍色調組合出酷味十足的錶款，成功收服閱錶無數的潘瑋柏。

▲潘瑋柏與媽媽合影，腕上是「錶王」PP Ref. 5270P-001計時秒功能萬年曆錶鉑金款，5,865,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）