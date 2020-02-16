fb ig video ETtoday search mobile

一招變美／少時Tiffany維持少女美肌全靠嚴格保養！連喝醉都不忘做「這事」

> >

▲一招變美／少時Tiffany。（圖／翻攝tiffany IG）

▲一招變美／少時Tiffany。（圖／翻攝tiffany IG）

▲日前以低胸馬甲裝現身Prabal Gurung時裝秀的Tiffany，肌膚和身材狀態依舊好到猶如少女

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@tiffanyyoungofficial、FB@Tiffany Young

「少女時代」前成員之一的南韓女星蒂芬妮（Tiffany Yong）近日受邀出席不少品牌時裝周活動，日前以一襲低胸馬甲性感現身造型看秀，引起討論話題。出道超過10年、步入30的她，不僅人氣依舊，就連美貌和身材也都維持在如少女般的極佳狀態，到底怎麼辦到的？原來全靠「連喝醉都不能省」的超嚴格保養法，快來看看秘訣是什麼。

▲一招變美／少時Tiffany。（圖／翻攝tiffany IG）

就算喝醉也一定卸妝才睡

曾自曝是彩妝控的Tiffany，其實私下更是保養狂，她的保養祕訣聽起來很簡單，「好好清潔、夜間保養很重要，還有記得防曬。」但實際上她在保養上可是非常嚴格，尤其是對於卸妝清潔非常在意，「我不管多累、喝得多醉或多想睡覺，都一定會先把妝卸乾淨，再美美的去睡覺」她說把臉洗乾淨這件事絕對不能省。

除了卸妝清潔，她也提醒，不論是白天的防曬或晚上的保養，都一定會擦到頸部，「年輕時不懂事沒有擦，後來發現，真的要擦到脖子上才有用！」

►偷偷分享少女秘密！

▲一招變美／少時Tiffany。（圖／翻攝tiffany IG）

每天喝夠水很重要

除了認真保養，對Tiffany來說還有一件很重要的事，就是喝水！她曾在受訪時表示，很多人都會忘了好好喝水，但「如果你有喝足夠的水跟沒有好好喝水、缺水的時候，肌膚狀態真的會不一樣！」她每天至少會喝兩瓶1公升的水，而有時候工作中需要解渴或補充能量時，她建議大家不要喝拿鐵或飲料，最好喝水或選擇含電解質的能量補充飲來補充大量的水分。

▲一招變美／少時Tiffany 。（圖／翻攝Tiffany IG）

維持身材的秘訣是「平衡」

對於維持身材的秘訣，擁有一雙白皙美腿、纖細好身材的她認為，最重要的是要找到「平衡」，包括飲食、運動和休息都不要過度。比如運動當然很重要，但是過度了就容易造成身體和心靈上的負擔，要找出自己適合的平衡狀態。另外，她搬到加州後，因當地有很多蔬食料理餐廳，飲食上多了很多蔬菜，進而發現多吃蔬菜，整個人的體質和膚質都會跟著變好，Tiffany更建議大家「找到什麼適合自己，什麼不適合，就能用更健康的方式照顧自己。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

一招變美, Tiffany, Tiffany Yong, 蒂芬妮, 少女時代, 女星, 保養, 秘訣, 卸妝, 清潔, 瘦身, 維持身材
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳 粉絲等了9年的聯名！MM6與The North Face首度合作　雙Logo外套曝光 《寄生上流》朴素丹幾近素顏撞衫楊冪　風格差超多網驚：竟沒輸 宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡 炸物吃到冷的超滅火！日網友發明「紅外線鏡頭」 掃一下測出熱度 一句話就能擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧 Jessica大秀逆天美腿　完美駕馭女生們的「災難單品」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面