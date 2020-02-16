一招變美／少時Tiffany維持少女美肌全靠嚴格保養！連喝醉都不忘做「這事」

▲日前以低胸馬甲裝現身Prabal Gurung時裝秀的Tiffany，肌膚和身材狀態依舊好到猶如少女。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@tiffanyyoungofficial、FB@Tiffany Young

「少女時代」前成員之一的南韓女星蒂芬妮（Tiffany Yong）近日受邀出席不少品牌時裝周活動，日前以一襲低胸馬甲性感現身造型看秀，引起討論話題。出道超過10年、步入30的她，不僅人氣依舊，就連美貌和身材也都維持在如少女般的極佳狀態，到底怎麼辦到的？原來全靠「連喝醉都不能省」的超嚴格保養法，快來看看秘訣是什麼。

就算喝醉也一定卸妝才睡



曾自曝是彩妝控的Tiffany，其實私下更是保養狂，她的保養祕訣聽起來很簡單，「好好清潔、夜間保養很重要，還有記得防曬。」但實際上她在保養上可是非常嚴格，尤其是對於卸妝清潔非常在意，「我不管多累、喝得多醉或多想睡覺，都一定會先把妝卸乾淨，再美美的去睡覺」她說把臉洗乾淨這件事絕對不能省。

除了卸妝清潔，她也提醒，不論是白天的防曬或晚上的保養，都一定會擦到頸部，「年輕時不懂事沒有擦，後來發現，真的要擦到脖子上才有用！」

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每天喝夠水很重要



除了認真保養，對Tiffany來說還有一件很重要的事，就是喝水！她曾在受訪時表示，很多人都會忘了好好喝水，但「如果你有喝足夠的水跟沒有好好喝水、缺水的時候，肌膚狀態真的會不一樣！」她每天至少會喝兩瓶1公升的水，而有時候工作中需要解渴或補充能量時，她建議大家不要喝拿鐵或飲料，最好喝水或選擇含電解質的能量補充飲來補充大量的水分。

維持身材的秘訣是「平衡」



對於維持身材的秘訣，擁有一雙白皙美腿、纖細好身材的她認為，最重要的是要找到「平衡」，包括飲食、運動和休息都不要過度。比如運動當然很重要，但是過度了就容易造成身體和心靈上的負擔，要找出自己適合的平衡狀態。另外，她搬到加州後，因當地有很多蔬食料理餐廳，飲食上多了很多蔬菜，進而發現多吃蔬菜，整個人的體質和膚質都會跟著變好，Tiffany更建議大家「找到什麼適合自己，什麼不適合，就能用更健康的方式照顧自己。」

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