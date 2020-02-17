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沛納海、Bell ＆ Ross發夜光　酷錶暗夜看個仔細

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▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR03-92 GREY LUM腕錶日與夜模樣。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Bell & Ross以源自航空儀表板的方形錶殼著稱，今年再添生力軍，發表以超強夜光顯示為特色的BR03-92 GREY LUM腕錶，日間是充滿時尚感的太陽飾紋碳灰色面盤，暗夜中時標、阿拉伯數字與指針前端，全閃著綠色夜光，歸功於Super-LumiNova® C3夜光材料，讓錶款在黑暗中仍清晰易辨。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR03-92 GREY LUM腕錶擁有碳灰色面盤（左），夜間顯示超強綠色夜光，111,600元。

磷光材質的Super-LumiNova® C3特色是穩定，吸光與散發夜光的循環無盡，具絕佳的吸光速度與放光強度。Bell & Ross過去應用在LUM系列獲得好評，今年推出精鋼材質的碳灰色面盤錶，配灰綠色天鵝絨小牛皮錶帶與夜光色調相呼應，另有一條超彈織物錶帶可搭配，顯得現代摩登。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Super-LumiNova® C3夜光時間顯示。

沛納海（Panerai）全新Luminor Marina Carbotech™ 碳纖維44毫米腕錶，也具強力夜光塗層，以三明治面盤搭配藍色Super-LumiNova™夜光，同樣在錶帶展現巧思，搭配與夜光相同的藍色縫線裝飾具防水功能的Sportech™材質黑色錶帶，可替換的第2款錶帶是黑色橡膠材質；另一亮點是錶殼以Carbotech™碳纖維打造，只有96公克相當輕巧且堅固，展現強悍風格。

▲▼Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海LUMINOR MARINA CARBOTECH™ 碳纖維腕錶44 毫米，未定價。 （圖／Panerai提供）

關鍵字：

Bell & Ross, 沛納海, Panerai
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