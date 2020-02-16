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最可愛的納粹電影《兔嘲男孩》5金句：接受每一件事，無論它們美麗或恐怖

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編輯／JJ　圖／翻攝自《兔嘲男孩》電影劇照

《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）利用黑色幽默喜劇的方式，描述二戰時期納粹執政下的故事，一名10歲的德國小男孩喬喬，滿懷精忠報國的胸襟加入希特勒青年團，卻發現他的母親藏匿了一名猶太少女！因此展開了一連串價值觀的衝突，以孩子純真的角度反諷殘酷歷史，襯托出愛與自由的真諦。

▲兔嘲男孩 金句 。（圖／翻攝自兔嘲男孩劇照）

《兔嘲男孩》改編自小說《Caging Skies》，且由《雷神索爾 3：諸神黃昏》的導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）自編自導自演，可愛又天馬行空的情節，亦藏有許多觸動人心的溫暖金句：

＃「接受每一件會發生的事情，無論它們美麗或者恐怖。」

或許對年輕世代的人們來說，「戰爭」已感覺相當遙遠，但其實它不過是轉換成不同的形式，持續進行著，戰爭與衝突是相當可怕且充滿傷口的，人們會因此留下傷疤，但這些傷疤也總能被更多的幸福給沖淡，所以只管體驗人生就對了。

＃「生命是上天的賜禮，我們必定要慶祝。」

在戰爭的砲火下，生命是何其珍貴，在《兔嘲男孩》中，雖是以黑色幽默方式呈現出可愛的畫面與情節，但是在描述戰爭的恐怖與心碎上同樣沒少，「必須讓上天知道我們有多感激能夠平安且快樂。」即使是生在現代的我們，依然要懂這個道理。

▲兔嘲男孩 金句 。（圖／翻攝自兔嘲男孩劇照）

＃「享受他人的注目吧，孩子。不是所有的人都能幸運到看起來很笨。像我就是因為太美太吸引人才讓人討厭。」

主角喬喬非常純真且善良，卻被身邊的人視為怪胎，所以相當缺乏自信，由史嘉蕾喬韓森飾演的媽媽，與兒子喬喬互動的橋段充滿簡單的感動。

＃「如果失去求生意志，你是無法存活的」

猶太人因天生的血脈而受到納粹的追殺，為了生存他們必須放棄自由，像是電影中的猶太人女孩，因失去自由與失去親人的傷痛，一度想要放棄，不論必須要犧牲什麼，都絕不能放棄求生意志。

▲兔嘲男孩 金句 。（圖／翻攝自兔嘲男孩劇照）

＃「愛是世界上最強韌的東西。」

　「你會發現金屬才是世界上最強韌的東西，接著是炸藥，然後肌肉。而且，我就算看到愛，也不知道。」

　「喬喬，愛來的時候，你會知道，你會有感覺，那是種痛。在你的肚子，好像肚子裡充滿蝴蝶。」

這是母子之間相當經典的一段對話，媽媽相信愛可以戰勝一切，但是年紀還小的喬喬根本不懂愛是什麼，媽媽將愛比喻為肚子裡充滿蝴蝶的感覺，相當怪奇可愛，卻又讓人莫名的感到共鳴。

▲兔嘲男孩 金句 。（圖／翻攝自兔嘲男孩劇照）

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關鍵字：

電影, 兔嘲男孩, jojo rabbit, 金句, 戰爭片
fashion.net

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