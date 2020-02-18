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不胖卻有雙下巴？6個小動作消除鬆垮嘴邊肉　緊實輪廓秒變小臉

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▲6個小動作消除鬆垮雙下巴。（圖／翻攝IG）

▲女生都希望臉看起來越小越好，沒有雙下巴的緊實輪廓也是關鍵之一。（圖／翻攝IG@94_j.a、@emisuzuki_official）

編輯／Amanda

女生拍照總喜歡由上往下拍，除了因為這樣拍顯得臉小、眼睛大，最重要的是可以完美遮掩雙下巴！雙下巴一現身，臉看起來就又大又鬆垮，可有些人明明不胖，卻有雙下巴的困擾，那是因為除了肥胖導致下巴堆積脂肪而產生雙下巴外，肌膚鬆弛、肌肉僵硬或水腫問題等都會讓臉部看來浮腫，有時候視覺上就會產生有雙下巴的錯覺。

先前就有國外網站針對非肥胖原因的雙下巴，整理出6個透過按摩、拉伸幫助緊實頸部肌肉、臉部肌膚的小動作，認真持續做就能對抗萬惡雙下巴。

1.伸舌頭碰鼻子

先前曾有日本電視節目教伸舌頭幫助緊實頸部、下巴蔚為流行，原因就在於伸舌頭的動作可以拉伸到脖子前方的深層肌肉。最簡單的作法是，頭部自然擺正，直視前方，將舌頭盡量向外伸出到最長，再讓舌頭盡量往鼻頭方向伸，各維持10秒後再放鬆。

▲6個小動作消除鬆垮雙下巴。（圖／翻攝IG）

▲嘟嘴可以幫助伸展下巴肌肉。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

2.做嘟嘴動作

將頭向後仰，面朝上、眼睛看著上方天花板，做嘟嘴動作，盡量嘟到最高，就像是要親天花板，維持10秒，再慢慢回到原位，這個動作可以幫助伸展下巴的深層肌肉。

3.伸展下顎

將頭向後仰，面朝上注視天花板，將下顎向上抬起感覺下巴肌肉伸展、拉緊，維持10秒後放鬆。

▲6個小動作消除鬆垮雙下巴。（圖／翻攝IG）

▲使用按摩滾輪或大小合適的球按摩下巴，可以幫助放鬆下巴肌肉。（圖／翻攝IG@refa_usa）

4.按摩下顎肌肉

使用按摩滾輪或以跟手掌大小相近的球代替，在下巴肌肉上來回滾動，按摩下顎，可幫助肌肉放鬆，可幫助消除因肌肉僵硬視覺上看起來明顯的雙下巴。

5.拉伸頸部

運用類似伸舌頭的動作，將頭向後仰到臉朝上，面對天花板，用舌頭輕輕頂住上顎維持10秒，可伸展頸部前方的肌肉，讓脖子看起來更修長。

6.轉頭下顎伸展

一樣先將頭向後仰，面朝上，再將頭往左轉，定點後張大嘴巴維持5～10秒，放鬆嘴巴且頭往回轉到正上方略為休息後，再做右邊動作。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 水腫, 浮腫, 雙下巴, 鬆弛, 鬆垮, 嘴邊肉, 頸部, 脖子, 輪廓, 按摩, 伸展
fashion.net

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