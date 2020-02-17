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出門血拼時，你可能也做過這10件尷尬小事：沒標價的八成買不起

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

在逛街血拼的日常中，有時總會因為不想花冤枉錢，而做了一些尷尬的小事，對店員會懷有一點罪惡感，也會像偷做壞事一樣心虛，以下10件小事你做過幾件？

▲逛街尷尬小事。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃問沒標價的東西多少錢，八成買不起

逛街時總會被某些裝潢漂亮的精緻小店吸引，奇怪的是他們通常都不愛標價錢，看到喜歡的東西還是會忍不住詢問一下價錢，但是通常結果有八成會買不起。

＃想和代購買東西，問了一堆結果都不買

現在網路上的選貨、代購店非常多，為了防止競爭商家惡性壓低價格，許多店家的售價都標明必須私訊小盒子，所以你只好一一把清單問一遍，結果發現好像沒那麼划算，不如去實體店、找別人買，只能說謝謝再考慮。

▲逛街尷尬小事。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃在公共場合的廁所上大號或是放屁

出門在外總有要上廁所的時候，但是在有許多隔間的廁所時上大號或是放屁，都讓人感到無比尷尬，害怕味道臭到別人，還有被別人聽到「撲通」的聲音。

＃在店家中吃外食

通常餐廳會寫「禁帶外食」，但幾乎沒有店家會特別標明「可帶外食」，所以當你看到一家沒說禁帶外食的咖啡廳時，可能就打算買了飯進去點杯飲料坐一下午，結果都不敢和店員對到眼。

＃瘋狂試吃，然後對著店員微笑離開

逛街時看到店家辦試吃就是要過去吃一輪，然後也沒有要買的意思。

▲逛街尷尬小事。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃在書店搜集書單，回家上博客來買

在書店物色新書清單，翻翻內容確定想閱讀下去之後，回家上有打折的博客來買。

＃百貨公司靠櫃試用，回家找代購

沒做折扣活動時百貨公司的定價總讓人下不了手，想買美妝、保養時，就必須到櫃上試顏色、試質地，被服務完後回家找便宜的代購買，遇到態度越好的櫃哥、櫃姐，心裡罪惡感就越重。

▲逛街尷尬小事。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃穿全身Adidas去逛Nike

穿著全身同一個牌子，然後去另一個牌子逛，連自己都覺得走錯棚。

＃逛街時把猶豫中的商品藏起來

逛街時看到想入手的商品，但又覺得還需要考慮一下，只好先把它塞到最後面，若是等等回來決定要買，就不會被別的客人買走。

＃素顏、隨便的穿著逛高級精品店

不只店員覺得你沒有要買，懶得來推銷，自己逛得也心虛。

▲逛街尷尬小事。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

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關鍵字：

生活, 逛街, 尷尬, 罪惡
fashion.net

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