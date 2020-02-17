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肯爺超狂行徑添一發！開坦克送Yeezy首款籃球鞋　芝加哥居民瘋搶

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編輯／Duke

歷經多次曝光後，Yeezy系列首款籃球鞋YZY「Quantum」終於在NBA全明星周迎來發售，後續官方也證實該系列分為籃球（BSKTBL）與生活（QNTM）版本，所以這次NBA全明星周回到芝加哥後，肯爺（Kanye West）為了回饋他生長的家鄉，肯爺特地指示團隊在情人節當天搭乘酷似坦克的卡車，向當地居民發放免費的YZY QNTM Quantum，作為回饋家鄉的情人節禮物。

▲肯爺發鞋。（圖／翻攝自Adidas、Yeezy Mafia）

▲肯爺指示團隊在情人節當天發放免費的YZY QNTM Quantum，作為情人節禮物。（圖／翻攝自Adidas）

▲肯爺發鞋。（圖／翻攝自Adidas、Yeezy Mafia）

▲Yeezy系列首款籃球鞋YZY QNTM Quantum。（圖／翻攝自Yeezy Mafia）

根據外媒報導，肯爺的團隊當天乘坐外形酷似坦克的夏爾巴（Sherpa）卡車於芝加哥威克公園（Wicker Park）地區開始發放免費的YZY QNTM Quantum。由於卡車是緩慢駛進威克公園，所以有許多居民為了要拿到免費球鞋，紛紛追在卡車後頭奔跑，並且在一個片段中，還有一位粉絲告訴朋友肯爺來發鞋了，要他趕快來搶，可見當時的畫面有多麼壯觀。

Yeezy系列首款籃球鞋共推出兩雙，分別為YZY BSKTBL Quantum與YZY QNTM Quantum。後者目前已於2／16在芝加哥Adidas旗艦店以及指定零售商販售，定價為美金250元（約台幣7,500元），YZY BSKTBL Quantum則無相關發售資訊。

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關鍵字：

Yeezy, YZY, Quantum, NBA, 全明星周, BSKTBL, QNTM, 肯爺, 芝加哥, 情人節禮物, 坦克, 威克公園
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