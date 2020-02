肯爺超狂行徑添一發！開坦克送Yeezy首款籃球鞋　芝加哥居民瘋搶

編輯/Duke

歷經多次曝光後,Yeezy系列首款籃球鞋YZY「Quantum」終於在NBA全明星周迎來發售,後續官方也證實該系列分為籃球(BSKTBL)與生活(QNTM)版本,所以這次NBA全明星周回到芝加哥後,肯爺(Kanye West)為了回饋他生長的家鄉,肯爺特地指示團隊在情人節當天搭乘酷似坦克的卡車,向當地居民發放免費的YZY QNTM Quantum,作為回饋家鄉的情人節禮物。

▲肯爺指示團隊在情人節當天發放免費的YZY QNTM Quantum,作為情人節禮物。(圖/翻攝自Adidas)



▲Yeezy系列首款籃球鞋YZY QNTM Quantum。(圖/翻攝自Yeezy Mafia)

根據外媒報導,肯爺的團隊當天乘坐外形酷似坦克的夏爾巴(Sherpa)卡車於芝加哥威克公園(Wicker Park)地區開始發放免費的YZY QNTM Quantum。由於卡車是緩慢駛進威克公園,所以有許多居民為了要拿到免費球鞋,紛紛追在卡車後頭奔跑,並且在一個片段中,還有一位粉絲告訴朋友肯爺來發鞋了,要他趕快來搶,可見當時的畫面有多麼壯觀。

Dozens of people sprinted at the Sherp SUVs spotted near the United Center and got free pairs of @kanyewest's Yeezy QNTM shoes. #Yeezy #KanyeWest #Quantumhttps://t.co/5MQgCiTuRO pic.twitter.com/uaE2G5MkWW