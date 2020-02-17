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在家吃飯最安心　IKEA推「懶人料理」輕鬆開飯還打85折

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▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供）

▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）帶動全民防疫，為避免群聚感染，不少民眾減少出外用餐，傾向自己在家下廚意願增加，通路業者表示，冷凍食品、微波加熱食品逐漸熱銷，居家通路IKEA旗下的「瑞典食品超市」看準此波商機，推出餐廳熱賣的經典肉丸與鮭魚全系列優惠85折促銷，讓民眾在家也能簡單做料理。

▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供）▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供）

即起至2／29止，IKEA內的瑞典超市祭出促銷優惠，包括牛肉、雞肉與蔬菜三種口味的瑞典肉丸，以及與鮭魚全系列，包含SJÖRAPPORT鮭魚菲力與SJÖRAPPORT煙燻鮭魚等全都有85折優惠。此外特定商品如，耐高溫，適合烹煮、油煎和烘烤的SMAKRIK有機菜籽油，原價139元，也推出卡友促銷價119元。

▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供）

而針對較少在家開伙的「輕煮夫／婦」IKEA官網也提供19道懶人食譜，最簡單只要5步驟就能輕鬆上菜，包括「肉丸烘蛋」、「瑞典肉丸番茄披薩」等，都在20分鐘內就能開飯，SJÖRAPPORT鮭魚菲力只要將鮭魚表皮煎至金黃，放入烤箱6-8分鐘，搭配蒜頭與綜合蔬菜，輕鬆就能品嚐。

▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供）

▲瑞典肉丸番茄披薩。

▲IKEA看準宅經濟，超市推特定商品打85折優惠。（圖／IKEA提供）

▲SJÖRAPPORT鮭魚菲力。

近期宅經濟發威，新光三越百貨也表示，將在2月底前與2大外送平台合作，將館內共250櫃位的美食街與餐廳料理，提供外送到家的服務，且外送平台上售價與消費者至現場購買的售價相同，讓民眾不出門也能免煩惱吃飽。

關鍵字：

IKEA, 牛肉丸, 瑞典超市, 新光三越, 外送, 宅經濟, 武漢肺炎, 新冠病毒
fashion.net

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