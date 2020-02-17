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高雄夢時代300坪「時代城」1秒玩穿越！　免費入場體驗市集、客棧好神奇

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▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」，300坪大的展場免費入場。（圖／高雄夢時代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期天氣晴雨不定，假日想要去哪走走，大型購物中心是好選擇，高雄夢時代購物中心在館內打造廣達300坪的「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」，打造古代清朝的多樣場景，裡面市集、客棧甚至連武林大會的場景都有，民眾還可租借古裝拍照留念，最大氣的是全部採免費入場！

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

高雄夢時代即起至3／15，在8樓時代會館展出「時代城」，300坪的空間規劃5大展區，以及11隻由朝隈俊男老師所創造出的主題動物穿越時空，民眾能走訪「時代市集」、「滿漢客棧」、「武林大會」、「動物醫館」及「盒玩放FUN很大」，體驗重返古時代的樂趣。

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

館外古城門的入口場景就很有Fu，進入的走道兩側設有朝隈俊男老師及盒玩代表動物介紹，入城後服飾店和馬廄進入眼簾，民眾可在此租借古裝及迷你馬玩偶，體驗變裝。「時代市集」內有250公分高的巨大長頸鹿，還可看到正喝著茶等待民眾一起下棋同樂，一旁還有水果攤、雜技區、投壺區、代畫丹青區，還有算命求籤中的老虎。

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

「滿漢客棧」則是如交誼廳的功能，裡面還有獅子卻因為沒有錢僅能聞香遠望，對比在客棧內吃飽喝足正躺著休憩的熊貓的逗趣畫面；功夫大師猩仔及長頸鹿則是駐點在「武林大會」區，現場還有木人樁與比武招親等場景。「盒玩FUN很大」區域內，民眾可化身為盒子裡的動物公仔，拍下趣味搞怪的紀念照。

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

夢時代表示，展區中還打造一座2.5米高的巨型大鼓扭蛋機，民眾開啟夢時代APP，即可以200元優惠價獲得2顆扭蛋，其中含有主題展的公仔、杯子、杯墊等逾10款豐富商品。使用夢時代APP入場觀展，還有機會獲得價值1,880元的鼠年限量存錢筒。

▲高雄夢時代「朝隈俊男のAnimal Life穿越時代城」。（圖／高雄夢時代提供）

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fashion.net

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