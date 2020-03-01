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免上健身房跟南韓教鍊做5分鐘TABATA　邊看養眼腹肌，爆汗超有感

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編輯／Duke

近年「健身」是許多人的最愛，其原因不外乎不受天氣影響、可以聽音樂等。隨著網路的蓬勃發展，現在已有眾多健身影片能夠在家觀看，其中一位來自南韓的帥哥教練，近期便上傳一段5分鐘的TABATA，當中包含10個動作，每個做30秒就能輕鬆瘦身，使得影片點閱率突破1,100萬人次觀看。

這位名為「Louis」的健身教練，此次帶來的5分鐘TABATA中，共有10個動作，每個動作30秒，可同時進行有氧與肌力的鍛鍊，是一種高強度間歇訓練的方式。首先，第一個動作為開合跳，算是簡單的暖身運動，接著進階成可以鍛鍊核心肌群的登山者以及一連串的深蹲動作。

 ▲5分鐘運動。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV 、IG@louis.oh__）

▲登山者可以鍛鍊核心肌群。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV ）

▲5分鐘運動。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV 、IG@louis.oh__）

▲深蹲可以讓臀部曲線更加好看。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV ）

影片最後，來到T字形旋轉平衡，這是一個可以提高核心力量與身體平衡的運動；曲膝橋式則是強化臀部肌肉，如果是長時間坐在電腦前的上班族，可以透過曲膝橋式的鍛鍊改善臂部肌肉鬆弛的問題。

▲5分鐘運動。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV 、IG@louis.oh__）

▲T字形旋轉平衡可以提高核心力量與身體平衡。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV ）

▲5分鐘運動。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV 、IG@louis.oh__）

▲透過曲膝橋式改善上班族臂部肌肉鬆弛的問題。（圖／翻攝自YouTube／Allblanc TV ）

出社會以後時間越來越少，省錢又能鍛鍊身體的運動成為主流，因此TABATA完全符合現代人講求快速、燃脂、有效率的需求，所以想運動但又不知從何處下手的朋友，不妨透過這段5分鐘的影片在家自行訓練吧！

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關鍵字：

健身, 南韓, 帥哥教練, TABATA, 5分鐘, 有氧, 肌力, 核心肌群, 深蹲, 強化臀部, 改善肌肉鬆弛
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