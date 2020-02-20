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泡泡先生、厚奶蓋草莓讓人好融化　3款最熱門的粉紅飲，讓你整天好心情

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▲季節限定粉紅飲品。（圖／各品牌提供）

▲針對來臨的草莓季，許多業者也推出針對季節限定的粉紅色飲品，此為Mister Donut Ｘ 泡泡先生聯名系列。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期疫情新聞讓許多人心情灰色不少，所幸草莓季仍隨著季節來臨，近期許多店家推出了「療癒風」粉紅飲品，撫慰民眾心情，Mister Donut草莓季攜手法國知名插畫泡泡先生，推出3款以草莓為主打的氣泡飲，而貝禮詩草莓奶酒也與全家超商推出聯名系列，帶給你整天的好心情。

Mister Donut Ｘ 泡泡先生

誕生於法國巴黎1970年繪本的BARBAPAPA泡泡先生，有著粉紅身軀、軟萌外型，今年適逢50周年，與Mister Donut合作一系列季節商品，其中3款季節限定草莓飲品，4／16前提供，「草莓歐蕾」以瑞穗鮮乳為基底，乳香醇厚；「草莓蜜桃果茶」採用阿薩姆紅茶，清新酸甜；「草莓桃氣飲」則有滿滿氣泡、清爽甜蜜，單杯售價75元至90元。

▲季節限定粉紅飲品。（圖／各品牌提供）

▲季節限定粉紅飲品。（圖／各品牌提供）▲季節限定粉紅飲品。（圖／各品牌提供）

好喜堂　艾許奶蓋．法式厚草莓

好喜堂Hunny Tea從即起至3／20推出季節限定「艾許奶蓋．法式厚草莓」 ，每杯含有米其林主廚們鍾愛的法國品牌艾許奶油（Beurres Échiré），特色是3公分厚如棉花般的濃醇奶蓋，加上滿滿10顆香氣撲鼻、酸甜鮮紅的大湖草莓，搭配花蓮吉蒸牧場秀姑巒鮮乳，強調「不加一滴水」，單杯售價85元。

▲季節限定粉紅飲品。（圖／各品牌提供）

貝禮詩草莓奶酒 X 全家超商

貝禮詩草莓奶酒近期與全家便利商店合作，推出2款冰熱特調飲品，「貝禮詩草莓奶酒抹茶」、「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」，熱飲把奶酒濃郁香甜跟抹茶的清香微苦做調和，冰沙飲則使用草莓果醬、牛奶冰沙、草莓乾果與草莓奶酒冰沙層層堆疊，單杯售價60元至99元。

▲貝禮詩與全家合作推出特調飲。（圖／記者蔡惠如攝、貝禮詩提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

粉紅飲, Mister Donut, 泡泡先生, 好喜堂, 貝禮詩, 全家超商
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