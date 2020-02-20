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電玩粉都在等這一台！正版「DS4造型悠遊卡」，確定夏季迎來發售

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編輯／Duke

因應新冠肺炎（COVID-19），原先訂於2／6到2／9登場的2020台北國際電玩展宣布延期，導致許多商品延後推出，其中包括PlayStation正式授權的「DS4手把造型悠遊卡」。近日PlayStation官方表示，一般市售款預計會在今年夏季推出，並且由悠遊卡公司販售。

▲造型悠遊卡。（圖／翻攝自IG@mikarin_212.tw、悠遊卡公司FB、PlayStation_TW FB、悠遊卡公司官網）

▲PlayStation正式授權的DS4造型悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡公司FB）

悠遊卡是通勤族的好夥伴，不僅搭乘捷運與公車都相當方便，就連小額購物也能用悠遊卡付費，不過，一成不變的設計，常常會讓人覺得相當普通，雖然近年悠遊卡公司推出許多風格不同的樣式，但依然滿足不了大眾的味口，於是「造型悠遊卡」就誕生了。

▲造型悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡公司FB）

▲雖然近年悠遊卡公司推出許多風格不同的樣式，但依然滿足不了大眾的味口。（圖／翻攝自悠遊卡公司FB）

這次由PlayStation授權推出的DS4造型悠遊卡，其實是PlayStation Dualshock 4手把的縮小版，可以拿來當吊飾或是悠遊卡使用，至於原先要在電玩展販售的限量版則是擁有LED閃光燈以及精緻的細節，但官方目前表示，開賣時間可能會受原物料調度影響而調整，並且販售方式也在研議中，有興趣的朋友可能需要再等等囉！

除了上述提到的DS4造型悠遊卡外，今年初悠遊卡公司還帶來3款獨特的悠遊卡，分別是擁有「台灣LV」稱號的茄芷袋、經典動漫《七龍珠Z》裡的4星球以及台灣食品廠味王味精造型以供民眾購買。

▲造型悠遊卡。（圖／翻攝自IG@mikarin_212.tw、悠遊卡公司FB、PlayStation_TW FB、悠遊卡公司官網）

▲擁有台灣LV稱號的茄芷袋造型。（圖／翻攝自悠遊卡公司官網）

▲造型悠遊卡。（圖／翻攝自IG@mikarin_212.tw、悠遊卡公司FB、PlayStation_TW FB、悠遊卡公司官網）

▲《七龍珠Z》裡的4星球是最經典的龍珠。（圖／翻攝自悠遊卡公司官網）

▲造型悠遊卡。（圖／翻攝自IG@mikarin_212.tw、悠遊卡公司FB、PlayStation_TW FB、悠遊卡公司官網）

▲復古味相當濃厚的味王味精造型。（圖／翻攝自悠遊卡公司FB）

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關鍵字：

武漢肺炎, 武漢病毒, 台北國際電玩展, 造型悠遊卡, PlayStation, Dualshock4, 台灣LV, 茄芷袋, 七龍珠Z, 4星球, 味王味精
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