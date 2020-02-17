fb ig video ETtoday search mobile

別讓細紋洩年齡！日本最強抗皺新品，助你化身仙女姐姐

> >

▲▼細紋掰掰！日本最強抗皺新品報到 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲38歲的安達祐實，近看臉上幾乎零紋路，被喻為奇蹟童顏。（圖／翻攝自IG/_yumi_adachi）
 

記者曾怡嘉 /綜合報導

台灣女性有多愛「抗老」呢? 根據一項調查，台灣女性在保養品的花費, 其中57% 都投資在抗老類產品上, 接著，才是美白類產品，約佔12%。由此可見，台灣女性極盡全力的想要維持青春, 許多人甚至為追求速效，不惜花大錢追求醫美療程。

▲▼細紋掰掰！日本最強抗皺新品報到 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ALBION 緊緻抗皺紋路擦擦筆，15g，2650元。

帶著日本醫藥部外品認證的ALBION緊緻抗皺紋路擦擦筆，號稱「除皺去紋」神奇擦擦筆。藉由撫紋綜合維他命等多樣修復因子，自深處強健且修復肌膚真皮層構造、再補充表層的水分及油分，接著緊緻拉提，肌膚自然由內而外澎彈出來。

鈄切式的瓶口設計，建議直接將產品瞄準惱人細紋或皺紋處，將紋路往上拉提針對更深刻的紋路，則可運用手指將紋路所在的兩側肌膚撐開，再將垂直於紋路以「Ｚ字形」方式塗抹，最後再用手指將其按摩至全部吸收。

▲▼細紋掰掰！日本最強抗皺新品報到 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

POLA　袪皺肌底霜，40g，3,500元。

說到抗皺霜，POLA在2017年推出第一支經過日本厚生省認證的祛皺精華霜，也就是初次獲得「能有效改善皺紋」的類藥用保養品。當時一推出即創下121萬銷售量。

2020年再推出袪皺肌底霜，主張改善暫時性表情紋，以增加真皮層下層的避震力來緩解肌膚表情壓力，就能預防表情紋的出現。為了讓抗皺更有感，別忘了先用化妝水調理肌膚角質層，肌膚充滿水分後才能幫助抗老精華直達肌膚底層。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

抗皺, 抗老, 減齡, 保養
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

女孩們注意了！男生曖昧期的4大地雷　踩了直接掰 孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝 出門血拼時，你可能也做過這10件尷尬小事：沒標價的八成買不起 奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳 肯德基聯名Crocs，炸雞懶人鞋超搞怪　立體雞腿看了好餓 凱特王妃罕見「軍裝風」美翻全場　不畏低溫硬擠微笑超親民 泫雅點淚滴、歐陽娜娜畫雀斑引模仿潮！盤點女星5款特殊話題妝容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面