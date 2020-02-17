別讓細紋洩年齡！日本最強抗皺新品，助你化身仙女姐姐

▲38歲的安達祐實，近看臉上幾乎零紋路，被喻為奇蹟童顏。（圖／翻攝自IG/_yumi_adachi）



記者曾怡嘉 /綜合報導

台灣女性有多愛「抗老」呢? 根據一項調查，台灣女性在保養品的花費, 其中57% 都投資在抗老類產品上, 接著，才是美白類產品，約佔12%。由此可見，台灣女性極盡全力的想要維持青春, 許多人甚至為追求速效，不惜花大錢追求醫美療程。

▲ALBION 緊緻抗皺紋路擦擦筆，15g，2650元。

帶著日本醫藥部外品認證的ALBION緊緻抗皺紋路擦擦筆，號稱「除皺去紋」神奇擦擦筆。藉由撫紋綜合維他命等多樣修復因子，自深處強健且修復肌膚真皮層構造、再補充表層的水分及油分，接著緊緻拉提，肌膚自然由內而外澎彈出來。

鈄切式的瓶口設計，建議直接將產品瞄準惱人細紋或皺紋處，將紋路往上拉提針對更深刻的紋路，則可運用手指將紋路所在的兩側肌膚撐開，再將垂直於紋路以「Ｚ字形」方式塗抹，最後再用手指將其按摩至全部吸收。

POLA 袪皺肌底霜，40g，3,500元。

說到抗皺霜，POLA在2017年推出第一支經過日本厚生省認證的祛皺精華霜，也就是初次獲得「能有效改善皺紋」的類藥用保養品。當時一推出即創下121萬銷售量。

2020年再推出袪皺肌底霜，主張改善暫時性表情紋，以增加真皮層下層的避震力來緩解肌膚表情壓力，就能預防表情紋的出現。為了讓抗皺更有感，別忘了先用化妝水調理肌膚角質層，肌膚充滿水分後才能幫助抗老精華直達肌膚底層。

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