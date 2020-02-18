fb ig video ETtoday search mobile

新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」

> >

編輯／Duke

自從爆料帳號透露Supreme將使用Nike Air Force 1為聯名主軸後，該聯名系列的討論度沒少過。近日，Supreme官方正式公開Air Force 1的設計後，不但粉絲紛紛表示不買單外，還引起網友爭論，原來會鬧得如此沸沸揚揚，都是因為Supreme僅在Air Force 1側邊烙上Box Logo的鋼印，因此也被稱為「史上最偷懶的聯名」。

回顧過去幾次Supreme與Nike的聯名系列，Supreme都會運用自身的創意，讓Nike球鞋有煥然一新的感覺，例如將Air Max 95 Lux的皮質更換成頂級的義大利皮革，或是賦予SB Dunk Low吊牌、撞色、星形Logo等設計。不過，這次Supreme將Air Force 1的外型原封不動保留下來，只在側面烙上Box Logo鋼印就推出聯名，如此簡單的設計，怪不得網友紛紛留言表示：「這是基本款的Air Force 1加上Supreme貼紙？」、「設計團隊在這方面好努力呢！」

▲史上最偷懶的聯名。（圖／翻攝自Supreme官網、IG@supreme_leaks_news、@s.sam.group）

▲史上最偷懶的聯名。（圖／翻攝自Supreme官網、IG@supreme_leaks_news、@s.sam.group）

▲過去幾次聯名，Supreme都會運用自身的創意，讓Nike球鞋有煥然一新的感覺。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲史上最偷懶的聯名。（圖／翻攝自Supreme官網、IG@supreme_leaks_news、@s.sam.group）

▲Supreme只在側面烙上Box Logo鋼印就推出聯名。（圖／翻攝IG@supreme_leaks_news、@s.sam.group）

雖然有許多人不滿此次的設計，但還是有粉絲給予肯定，並表示：「我會選白的，因為黑色與Logo不搭」、「我需要兩雙，這樣我就可以混著穿」、「我都要買」。Supreme X Nike Air Force 1聯名系列，將出現於2020 Supreme春夏系列中，定價方面則尚未公開。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

看更多

►►這雙橘色厚底高筒又夠美！擁有七彩All Star，豐富你的春季穿搭

►►KOBE第五代Nike聯名戰靴發布確認　3款新色獻給曼巴迷

關鍵字：

Supreme, Nike, AirForce1, BoxLogo, 史上最偷懶的聯名, AirMax95, SBDunkLow, 2020春夏
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

《想見你》完結了！回顧揪心6金句：離我最遠的東西，是你

《想見你》完結了！回顧揪心6金句：離我最遠的東西，是你

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

倫敦時裝周／貝克漢帶孩子挺維多利亞大秀　哈珀「轉大人」美到搶媽媽風頭

倫敦時裝周／貝克漢帶孩子挺維多利亞大秀　哈珀「轉大人」美到搶媽媽風頭

熟女魅力橫掃「最美女星」榜單　孫藝珍、秀智竟落後陪坐 新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」 偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 沛納海、Bell ＆ Ross發夜光　酷錶暗夜看個仔細 出門血拼時，你可能也做過這10件尷尬小事：沒標價的八成買不起 孫藝真、玄彬情侶裝出席《愛的迫降》殺青宴　網：請原地結婚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面