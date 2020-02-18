新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」

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自從爆料帳號透露Supreme將使用Nike Air Force 1為聯名主軸後，該聯名系列的討論度沒少過。近日，Supreme官方正式公開Air Force 1的設計後，不但粉絲紛紛表示不買單外，還引起網友爭論，原來會鬧得如此沸沸揚揚，都是因為Supreme僅在Air Force 1側邊烙上Box Logo的鋼印，因此也被稱為「史上最偷懶的聯名」。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme（@supremenewyork）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 9:01 張貼

回顧過去幾次Supreme與Nike的聯名系列，Supreme都會運用自身的創意，讓Nike球鞋有煥然一新的感覺，例如將Air Max 95 Lux的皮質更換成頂級的義大利皮革，或是賦予SB Dunk Low吊牌、撞色、星形Logo等設計。不過，這次Supreme將Air Force 1的外型原封不動保留下來，只在側面烙上Box Logo鋼印就推出聯名，如此簡單的設計，怪不得網友紛紛留言表示：「這是基本款的Air Force 1加上Supreme貼紙？」、「設計團隊在這方面好努力呢！」

▲過去幾次聯名，Supreme都會運用自身的創意，讓Nike球鞋有煥然一新的感覺。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme只在側面烙上Box Logo鋼印就推出聯名。（圖／翻攝IG@supreme_leaks_news、@s.sam.group）

雖然有許多人不滿此次的設計，但還是有粉絲給予肯定，並表示：「我會選白的，因為黑色與Logo不搭」、「我需要兩雙，這樣我就可以混著穿」、「我都要買」。Supreme X Nike Air Force 1聯名系列，將出現於2020 Supreme春夏系列中，定價方面則尚未公開。

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