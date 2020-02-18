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睫毛刷得好，戴口罩就比別人美！關鍵4步驟明亮大眼輕鬆有

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▲關鍵4步驟刷好睫毛　戴口罩也美 。（圖／翻攝IG,公關照） 

▲戴口罩遮住大半張臉，讓眼妝變得更明顯。（圖／翻攝IG@raemi_lip、＠vv_yejin_vv）

記者張毓容／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，幾乎人人口罩不離身，當口罩遮住了大半張臉，視覺上會讓人特別注意到眼睛，只要簡單畫個乾淨又明亮的眼妝，瞬間就能變身「口罩美人」，尤其睫毛更是讓眼睛有神、放大雙眼的關鍵，可以說只要睫毛刷得好，戴口罩也能比別人美！快把關鍵4步驟學起來，刷出根根分明的捲翹美睫不求人。

Step 1:先順好睫毛毛流

睫毛跟眉毛一樣都有毛流，如果在睫毛雜亂時夾睫毛，會讓睫毛亂翹亂插，所以想要乾淨、根根分明的睫毛妝感，第一步請先用睫毛梳或螺旋刷將睫毛毛流順好。

▲關鍵4步驟刷好睫毛　戴口罩也美 。（圖／翻攝IG,公關照） 

▲睫毛要從根部網上分3段夾翹，睫毛較短的人可分成2段夾。（圖／翻攝IG@o.reon）

Step 2：分段夾翹睫毛

想呈現自然捲翹的睫毛弧度，要從睫毛根部往尖端分段夾翹，但分段夾不是把睫毛夾往上拿而已，手腕的角度也要跟著往上翻轉，每一次夾要停留3～5秒，往下一段夾時睫毛夾要先放開再夾。一般來說建議分成根部、中央、尾端三段來夾，如果睫毛較短，分成兩段也可以。

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▲關鍵4步驟刷好睫毛　戴口罩也美 。（圖／翻攝IG,公關照） 

▲刷上睫毛膏前先將刷頭上過多的膏體刷掉，以免造成結塊或讓睫毛容易下垂。（圖／品牌提供）

Step 3：刷除過多膏體再刷睫毛

不管是使用纖長、濃密或多功能型的睫毛膏，轉開睫毛膏刷睫毛前，可先在衛生紙上將過多的睫毛膏刷除，再刷睫毛。尤其新開的睫毛膏，刷子上沾取的量都會很多，而過多的膏量不但容易出現蟑螂腳，也會讓睫毛變得很重而容易下垂。

Step 4：睫毛梳或燙睫毛器整理糾結處

刷完睫毛後，別忘了用睫毛梳將糾結、結塊的睫毛梳開，整理出根根分明的乾淨睫毛。如果有燙睫毛器的人，也可以燙睫毛器代替睫毛梳，因為有熱度，不僅能再加強燙出捲翹的睫毛弧度、幫助定型，也能融化結塊的睫毛膏，讓睫毛更乾淨分明。

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關鍵字：

彩妝, 化妝, 口罩, 戴口罩, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 防疫, 口罩妝, 眼妝, 睫毛
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