《想見你》完結了！回顧揪心6金句：離我最遠的東西，是你

編輯／JJ 圖／翻攝自愛奇藝、《想見你》FB粉絲專頁@SomeDayOrOneDay

偶像劇《想見你》昨日（16日）終於迎來第13集完結篇，飾演男主角的許光漢與飾演女主角的柯佳嬿用精湛的演技逼哭了不少觀眾，神級劇情更是受到網友大力讚賞，這段期間隨著故事走向高潮迭起，粉絲的心情也跟著起起伏伏，內心再不捨也要接受完結的事實，以下就一起來回顧《想見你》揪心金句：

《以下有雷》

《以下有雷》

《以下有雷》

＃「欸李子維，你猜猜看，我看過離我最遠最遠的東西，是什麼？」

「我看過，離我最遠最遠的東西，是你。」

這句話看似平淡卻蘊含了龐大的悲傷情緒，讓人聽了超揪心！黃雨萱與李子維觸碰不得，而陳韻如則無法觸及李子維的心。

＃「也不是所有碎片都能拼湊，就像那些昨天無法重新擁有。」

這句話搭配上柯佳嬿的手寫字顯得特別有溫度，誰都不知道未來會發生什麼事情，但很多事情其實在冥冥之中已有了定案，相信所有的安排都會是最好的安排。

＃「也許妳在經歷這一切的悲傷之後，妳會發現，妳會那麼想要消失在這個世界上，不是因為妳對這個世界太過失望，是因為妳對這個世界有太多的期望。」

黃雨萱對陳韻如說道：「這次我不會阻止妳，也不會有想要拯救妳的念頭，這次我唯一會做的，是相信妳。」期望陳韻如能從執迷不悟中慢慢找回自己的價值，不再對這個世界充滿怨懟。

＃「如果我能夠回到過去，我不會去找我自己，我會去找你，我要當面告訴你，我就是那個未來。」

「這輩子，我唯一後悔過的事，就是讓妳離開我身邊。」

這兩句話滿滿都是王詮勝對黃雨萱深刻的感情，雖然因為工作的關係由黃雨萱提出了分手，但他是真心對自己當初選擇放手而感到懊悔不已：「我會回到過去跟還不認識妳的我說，你未來會遇到一個你很喜歡很喜歡的女生，不管發生什麼事情，你絕對不可以放開她的手。」

＃「萬一哪一天我把你這些話當真怎麼辦？」

「如果妳當真了，我就永遠不會離開妳！這些話我只對妳一個人說。」

李子維一直以來的告白，都是真心誠意的，他當然希望黃雨萱能夠當真，當一個男人對女人承諾「永遠」，代表了他極大的決心，哪個女人不會心動？

＃「你一不小心就掉落進我的夢裡，這次，會抱得更緊。」

面對王詮勝的積極追求，黃雨萱起初雖不斷迴避拒絕，但他還是不願放棄，展現了堅毅不屈的心意，令人動容。

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