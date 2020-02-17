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孫藝真、玄彬情侶裝出席《愛的迫降》殺青宴　網：請原地結婚

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▲愛的迫降 。（圖／翻攝自IG@peizheng4060）

▲《愛的迫降》昨（16日）舉辦殺青宴，劇中演員玄彬、孫藝真巧合穿著同色大衣亮相。（圖／翻攝自IG@peizheng4060）

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《愛的迫降》大結局在昨（16日）播出，劇中演員玄彬、孫藝真等人戲外也直接空降首爾參與殺青宴，為16集畫下完美句點，巧的是兩人不約而同穿著駝色大衣亮相，引發粉絲直呼「請直接結婚」。

《愛的迫降》在昨晚播出最後大結局，按照韓劇慣例，劇組會直接在殺青宴上收看結局畫下完美句點，飾演財閥之女（尹世理）的孫藝真一登場便引起關注，她放下披肩長髮，穿著 Maje 2020春夏駝色大衣亮相，比起劇中貴氣的打扮，私服造型更顯溫柔，加以裸色系內襯高領呼應，CELINE黑色細皮帶點綴腰間，整體遊走於優雅與成熟之間。

全場一大亮點就屬隨後登場的玄彬，梳起招牌油頭與粉絲親切揮手，視線向下一看，他穿著與孫藝真同色的FENDI大衣亮相，整齊的黑色排扣彰顯率性，唯一不同則是內襯選擇了深色打底，兩人一黑一白的造型，如此不約而同的穿著更是讓粉絲們充滿想像力，直呼：「原地結婚」、「配一臉」、「兩個人怎麼穿都好看」。

劇中女二（徐丹）徐智慧則以TOD'S短版皮衣登場，率性剪裁與光滑皮革，搭配微微露出的淡藍色襯衫領口，打造與劇中富家女相當反差的形象，再以親切微笑與微微內捲的長髮擄獲粉絲芳心。

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關鍵字：

韓劇, 愛的迫降, 玄彬, 孫藝真, 結局, 首爾, CELINE, Maje
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