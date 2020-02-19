fb ig video ETtoday search mobile

「羽絨之王Maya外套」奪冠最熱門男性單品，厚底小白鞋高CP值男女都愛

> >

編輯／Duke

每三個月就會發布一次最熱門男性單品的時尚平台Lyst，近期正式公布2019年Q4的排名，素有「羽絨之王」稱號的法國品牌Moncler成功以Maya外套，連續兩次在Q4最熱門男性單品奪下冠軍，緊追在後的則是Gucci GG羊毛圍巾以及首度進榜就獲得第3名的Alexander McQueen厚底小白鞋。

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Moncler成功以Maya外套在Q4熱門男性單品拿下冠軍。（圖／翻攝自SSENSE）

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Gucci GG羊毛圍巾、Alexander McQueen厚底小白鞋名列第2名與第3名。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網）

自2018年6月首度推出的Moncler Genius（天才計劃），去年底帶來許多具創意且獨特的服飾，順利將Moncler的品牌聲勢推上頂峰。由於Q4季度受到天氣影響，民眾對Moncler的需求大增，Maya外套搜索量增加199％，品牌頁面瀏覽量也增加了196％，這使得Moncler的品牌排名從Q3的第10名上升到第4名。另外，Moncler Gui背心則是最熱門男性單品的第4名，在12月的觀看量激增了81％。

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲自2018年6月首度推出的Moncler Genius。（圖／翻攝自品牌提供）

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Maya外套搜索量增加199％。（圖／翻攝自Moncler官網）

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Gui背心是最熱門男性單品的第4名，在12月的觀看量激增了81％。（圖／翻攝自Moncler官網）

至於本季獲得最熱門品牌的Off-White，雖然帽T的搜索量增長90％，但僅有Diag Waterfall帽T成功突圍，並進入最熱門男性單品第9名，其餘單品則是全軍覆沒，就連Off-White X Nike聯名鞋款也沒能進入前十名。

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Off-White僅有Diag Waterfall帽T成功突圍，並順利進入前十名。（圖／翻攝自SSENSE）

鞋款部分，Adidas、Nike仍然是當中的佼佼者，分別以Yeezy 500「Stone」與Peaceminusone X Nike Air Force 1「Para-Noise」占據著第5名和第8名的位置。不過，Alexander McQueen厚底小白鞋才是此次的鞋類霸主，自2019年Q1季度成為最熱門女性單品後，該鞋款首次進入男性熱門單品排名就獲得第3名好成績，可見厚底不只女性喜愛，連男性也陷入這股瘋潮中。

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Adidas、Nike仍是榜單中的佼佼者。（圖／翻攝自StockX）

▲最熱門男性單品。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網、Moncler官網、SSENSE、StockX、品牌提供）

▲Alexander McQueen厚底小白鞋為男性熱門單品排名中的第3名。（圖／翻攝自Alexander McQueen官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

看更多

►►精品聯手街頭再一發！ZegnaＸFear Of God　頂級西裝與高端潮流的碰撞

►►海莉婚紗讓Off-White奪冠全球熱門品牌　羽絨之王也上榜

關鍵字：

最熱門男性單品, Lyst, Moncler, Gucci, AlexanderMcQueen, 羽絨, Off-White, Nike, Adidas, Yeezy, Peaceminusone, AirForce1, 厚底小白鞋
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

最接近完美臉蛋的男星TOP10！打敗布萊德彼特、亨利卡維爾奪冠的是他

最接近完美臉蛋的男星TOP10！打敗布萊德彼特、亨利卡維爾奪冠的是他

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

網公認天生勞碌命星座Top 3 ！獅子上司超逼人、摩羯工作是全部

網公認天生勞碌命星座Top 3 ！獅子上司超逼人、摩羯工作是全部

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！ 倫敦時裝周／BURBERRY在鏡子上走秀　凱特布蘭琪腰部有亮點 最美開架春妝報到！　Visée「乾燥玫瑰眼盤」超欠買 陳艾琳產後兩個月怒甩12公斤　現身PUMA示範「一個動作」超燃脂 玄彬短瀏海、朴敘俊栗子頭帥翻！春夏大熱男士髮型，看韓劇剪就對了 Lisa染黑髮後首次亮相　學院風機場造型網盛讚：根本洋娃娃！ Angelababy絕美「異色精靈妝」再創顏值高峰　網狂讚「根本人間仙子」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面