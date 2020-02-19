「羽絨之王Maya外套」奪冠最熱門男性單品，厚底小白鞋高CP值男女都愛

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每三個月就會發布一次最熱門男性單品的時尚平台Lyst，近期正式公布2019年Q4的排名，素有「羽絨之王」稱號的法國品牌Moncler成功以Maya外套，連續兩次在Q4最熱門男性單品奪下冠軍，緊追在後的則是Gucci GG羊毛圍巾以及首度進榜就獲得第3名的Alexander McQueen厚底小白鞋。

▲Moncler成功以Maya外套在Q4熱門男性單品拿下冠軍。（圖／翻攝自SSENSE）







▲Gucci GG羊毛圍巾、Alexander McQueen厚底小白鞋名列第2名與第3名。（圖／翻攝自Gucci官網、Alexander McQueen官網）

自2018年6月首度推出的Moncler Genius（天才計劃），去年底帶來許多具創意且獨特的服飾，順利將Moncler的品牌聲勢推上頂峰。由於Q4季度受到天氣影響，民眾對Moncler的需求大增，Maya外套搜索量增加199％，品牌頁面瀏覽量也增加了196％，這使得Moncler的品牌排名從Q3的第10名上升到第4名。另外，Moncler Gui背心則是最熱門男性單品的第4名，在12月的觀看量激增了81％。

▲自2018年6月首度推出的Moncler Genius。（圖／翻攝自品牌提供）

▲Maya外套搜索量增加199％。（圖／翻攝自Moncler官網）

▲Gui背心是最熱門男性單品的第4名，在12月的觀看量激增了81％。（圖／翻攝自Moncler官網）

至於本季獲得最熱門品牌的Off-White，雖然帽T的搜索量增長90％，但僅有Diag Waterfall帽T成功突圍，並進入最熱門男性單品第9名，其餘單品則是全軍覆沒，就連Off-White X Nike聯名鞋款也沒能進入前十名。

▲Off-White僅有Diag Waterfall帽T成功突圍，並順利進入前十名。（圖／翻攝自SSENSE）

鞋款部分，Adidas、Nike仍然是當中的佼佼者，分別以Yeezy 500「Stone」與Peaceminusone X Nike Air Force 1「Para-Noise」占據著第5名和第8名的位置。不過，Alexander McQueen厚底小白鞋才是此次的鞋類霸主，自2019年Q1季度成為最熱門女性單品後，該鞋款首次進入男性熱門單品排名就獲得第3名好成績，可見厚底不只女性喜愛，連男性也陷入這股瘋潮中。

▲Adidas、Nike仍是榜單中的佼佼者。（圖／翻攝自StockX）

▲Alexander McQueen厚底小白鞋為男性熱門單品排名中的第3名。（圖／翻攝自Alexander McQueen官網）

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