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倫敦時裝周／貝克漢帶孩子挺維多利亞大秀　哈潑「轉大人」美到搶媽媽風頭

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▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲VICTORIA BECKHAM 2020秋冬大秀在昨（16日）登場，貝克漢帶孩子現身相挺。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

隨著時裝周陣地轉移到倫敦，貝嫂維多利亞貝克漢同名品牌VICTORIA BECKHAM 2020秋冬大秀在昨（16日）登場，一如既往由老公貝克漢帶著小孩到場相挺，本季除了維持一貫率性色彩，另類亮點就屬小哈潑女孩轉大人，讓外媒為之驚艷。

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲維多利亞貝克漢穿著簡約白色襯衫搭配寬鬆西裝褲登場，呼應品牌一如既往的實穿屬性。（圖／路透）

VICTORIA BECKHAM由貝嫂一手操刀，維持一貫的幹練風格，維多利亞貝克漢穿著簡約白色襯衫搭配寬鬆西裝褲登場，她提到：「我不只想為了時裝秀設計衣服，更想讓秀上每個單品都融入生活」。這就不意外模特兒演繹的穿著都十分實穿，整潔劃一的色彩由黑、白、灰帶出，為了豐富視覺效果，細節上再以深V領口、寬袖、高領等樣式呈現，俐落剪裁一躍而上連身裙以及各式西裝，搭配經典格紋或是浪漫印花輔助，一件式洋裝對比過去線條順暢更為柔美，整體造型遊走於優雅與率性之間，就像是貝嫂的私人衣櫥公開一般，件件實穿。

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲俐落剪裁加以格紋、印花等元素點綴。（圖／路透）

配件靴款部分則以厚底搭配粗跟設計展現復古摩登的造型，模特兒以短裙或是大衣搭配恰到好處，皮帶使用銀飾點綴出宛如雙手緊牽一起的效果，也是秀上亮點。

▲VICTORIA BECKHAM。（圖／路透）

▲貝克漢帶著小孩羅密歐、克魯茲、哈潑支持老婆VICTORIA BECKHAM大秀。（圖／路透）

回到VICTORIA BECKHAM大秀嘉賓，百看不腻的組合依舊是老公貝克漢帶著小孩羅密歐、克魯茲、哈潑相挺，雖然這回獨缺大兒子布魯克林，但是小哈潑換上了媽媽操刀設計的印花長裙，乖巧坐在爸爸腿上，仔細看五官長大不少，逐漸多了成熟女人味，畫面曝光也引起網友直呼：「哈潑變美了」、「基因強大」順勢成為另類焦點。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！
 

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關鍵字：

維多利亞貝克漢, 倫敦時裝周, VICTORIA BECKHAM, 貝克漢, 哈潑, 時尚
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