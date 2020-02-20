女性對你有意思的5個小動作　別再當個不解風情的男人

▲從幾個小地方判斷女性是否對你有意。（圖／Pexels、pixabay，以下同）

編輯／借借

大部分的女生都無法像男性這麼直白，但有些小動作其實會明顯透露出她對你有好感，也許你正因為不知道她真正的心意而苦惱，其實說不定她早就從這些端倪想傳達給你知道，再約她出來好好觀察，開啟這一年新的冒險吧！

眼神與微笑

與對方的眼神接觸並不代表就有好感，也許是基於禮貌，但若對方直視你眼神的時間超過5秒，那可能就有不同的含義了，加上若眼神接觸後，女性會表達出溫柔的微笑（不是基於禮貌或勉強擠出來的那種），或許不到一見鍾情的程度，但對你有點好感的機率非常大。

主動拉近距離

通常我們與朋友交談，會有一種心理學上的「人際空間距離」，跟陌生人與不熟的同事，距離約莫是2公尺或以上；一般朋友或有私交的人，交談距離則從45公分到2公尺不等，而若是視為親密的人，交談距離會到45公分以下，如果對方在45公分的距離內跟你說話，明顯代表他願意跟你親近。

交談內容有成人話題

雖然這類的判斷會因女生的個性與說話方式有所差異，但若她們對真的完全沒興趣的男生，是不會聊一些限制級的話題跟內容的，因為女性對於跟沒Fu的人聊起這類話題，尷尬與厭惡的情緒會相當明顯。

女人味的小動作

只要打開屬於你的男人天線，你會感覺到對方女人味的小動作特別多，像是不經意地撩起頭髮、撫摸臉頰或是溫柔的眼神，在你說笑話時樂意配合，盡量不要讓氣氛冷場。

不想結束約會

為了營造歡樂交談的氣氛，對方也會盡量拋出話題跟你聊天，增加跟你的互動狀況，若你感受到對方不想結束飯局，或是拋出下次可以去哪裡之類的梗，也就代表她跟你在一起時滿開心的，若你也對她感覺不錯，就大方地接梗吧，不要扭扭捏捏的反而感覺反感。