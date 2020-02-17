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「國民男友」許光漢學生服初戀感滿滿　私下穿搭更圈粉

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▲許光漢在《想見你》中飾演李子維，穿高中制服喚起初戀的回憶。（圖／中視提供）

編輯／Duke

超人氣台劇《想見你》16日迎來精彩大結局，飾演主角的許光漢，因有帥氣外表圈粉無數，更被稱為新一代「國民男友」，無疑是近期最受歡迎的男演員之一。然而，許光漢最近也常常收到邀約，出席各大品牌發布會、派對等，因此他時尚有型的穿搭正式成為眾人注目的焦點，接著就跟編輯一起來看，許光漢是如何展現他的高衣Q穿搭吧！

▲▼GUCCI HOLIDAY SEASON系列 派對-許光漢。（圖／記者黃克翔攝）

▲許光漢因有帥氣外表圈粉無數，被稱為新一代國民男友。（圖／記者黃克翔攝）

1.全套丹寧

萬年不敗的丹寧絕對是衣櫃裡的必備品。許光漢這套選用原色丹寧外套與刷色牛仔褲搭配經典的Converse All Star低筒帆布鞋，最後再將襯衫紮進褲頭裡，讓整體擁有優秀的身材比例，並且他還會利用毛帽、墨鏡來增加造型感，如此一來便能使穿搭更加完美。

▲許光漢穿搭。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

▲萬年不敗的丹寧絕對是衣櫃裡的必備品。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

2.丹寧外套＋寬褲

此套以丹寧外套與條紋寬褲為主軸，內裡則選用純白棉T來呼應腳下的白鞋，讓整體有簡單、乾淨的印象。另外，許光漢頭上的棒球帽為最百搭的配件之一，同時也為提升時尚感的利器喔！

▲許光漢穿搭。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

▲以丹寧外套與條紋寬褲為主軸，讓整體有簡單、乾淨的印象。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

3.大衣＋高領毛衣

說到冬天必備的單品，絕對不錯過大衣與高領毛衣。此套許光漢以黑、灰兩色為主調，並露出內裡下擺增加層次，再配合9分西裝褲拉長比例，完美示範冬季的最佳搭配。

▲許光漢穿搭。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

▲大衣與高領毛衣是絕對不錯過冬天單品。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

4.白T＋復古球鞋

看似簡單的白T與New Balence復古球鞋，只要選對白T與褲款版型，並適當加入棒球帽、腰包點綴，就能穿得非常好看。

▲許光漢穿搭。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

▲看似簡單的白T與復古球鞋也能搭得很好看。（圖／翻攝自IG@kuanghanhsu）

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關鍵字：

許光漢, 想見你, 國民男友, 穿搭, 丹寧, 西裝褲, 寬褲, 大衣, 高領毛衣, 白T, 復古球鞋, 棒球帽, 墨鏡
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