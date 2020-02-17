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倫敦時裝周／余文樂緊靠愛妻看秀　MM6聯名The North Face完整樣貌曝光

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▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲古又文Johan Ku Gold Label成立十年之時登上倫敦時裝周；MM6 MAISON MARGIELA與The North Face聯名系列完整曝光。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

古又文（Johan Ku）同名品牌Johan Ku Gold Label成立十年，於昨（16日）順利登上倫敦時裝週官方行程，讓世界一睹台灣設計師風采，本季以「一切都與針織有關」作為創作核心，黑白灰色調貫穿所有相當精彩，同日登場的還有MM6 MAISON MARGIELA以及Tommy Hilfiger，除了曝光和The North Face討論度極高的聯名單品，余文樂、王棠雲也現身看秀引發話題。 

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Johan Ku Gold Label 2020秋冬新作一切都與針織有關 。（圖／品牌提供）

古又文創立品牌Johan Ku Gold Label在今年（2020）邁入十年歷史，多次征戰時裝周的他，昨日登上倫敦時裝週官方行程發表2020秋冬新作，以「一切都與針織有關」作為本季創作核心，除了古又文最為人所熟知的雕塑感手工針織單品外，古又文也設計了一系列以「針織」為主題的印花圖案。

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲遠看似圓點，近看是毛線球影像的點點印花；英國著名標語Keep Calm and Carry On被翻玩新火花 。（圖／品牌提供）

像是遠看似圓點，近看是毛線球影像的點點印花，大玩視覺效果；以及灰黑白各種明度的巨大針織紋理印花圖案；或是翻玩英國著名標語Keep Calm and Carry On的「Keep Knitting and Carry On」條紋字體印花，以上種種結合具雕塑量感的各式服裝款型，與突顯服裝外觀輪廓的灰黑白色系，打造不分性別皆可上身的企圖心，舉凡似寬褲又似裙襬的波點下裝、似衣領又似圍脖的獨特剪裁，實穿之餘相當夢幻。

▲倫敦時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲Tommy Hilfiger大中華區男裝形象大使余文樂攜太太空降倫敦大秀，一連自拍多張放閃。（圖／翻攝自余文樂IG）

比古又文稍早登場的Tommy Hilfiger大秀，以美式街頭風格開場，且「及看及買」的方式引發熱潮，本季緊扣流行主軸，不乏螢光色點綴在鞋帶以及領口上增添搶眼感，美式軍裝外套、運動帽衫套裝依舊是重點單品，由超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）開場，大中華區男裝形象大使余文樂也攜太太王棠雲現身看秀，一連PO出兩張自拍好感情溢於言表。
 

同日登場的還有MM6 MAISON MARGIELA，本季以「受紐約啟發，在倫敦推出的巴黎感風格」為靈感，也順帶曝光了先前極具討論度的The North Face聯名系列， 以經典Expedition System進行創作，整體維持品牌一貫的解構大師風采，在袖口通過抽繩綁帶效果賦予其機能與率性視覺，具有可調節的拉鍊在接縫處四處穿行，使它們化作夾克，馬甲或斗篷穿著，搭配上oversized剪裁，注入鮮艷粉、橘、紫色，聯名雙Logo繪製在胸前，打造男女皆可上身的潮流單品。

回到MM6 MAISON MARGIELA本身，斑馬紋圖騰成為大勢，彰顯1950年代後期紐約東村的叛逆精神，不論是襯衫、內搭、綁帶絲巾等，皆可混合搭配，讓配件更有巧思，點綴上解構靈魂依舊亮眼，以圓形象徵循環生生不息。

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關鍵字：

倫敦時裝周, 古又文, Johan Ku Gold Label, 余文樂, 王棠雲, 台灣設計師, The North Face, MM6 MAISON MARGIELA
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