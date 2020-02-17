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江詩丹頓女錶「偏心」設計聚焦　輕鬆換錶帶變出新貌

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▲▼江詩丹頓與IWC 。（圖／公關照）

江詩丹頓Égérie系列自動上鍊鑽錶，偏心盤顯示日期，940,000元。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年慶祝265周年，新作第一發是將於3月上市的全新機械女錶Égérie伊靈系列，以「褶皺」設計為主題，運用Tapstry織錦工藝於面盤中央與邊緣呈現如細膩布料的褶皺線條，另一亮點是品牌自19世紀初就傾心的偏心錶盤，位於1至2時位置之間，顯示日期或月相。

▲▼江詩丹頓與IWC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Égérie系列自動上鍊鑽錶，可輕鬆DIY更換錶帶。

▲▼江詩丹頓與IWC 。（圖／公關照）
▲江詩丹頓Égérie系列月相鑽錶，1,100,000元。

專為女性打造的Égérie系列，鑲鑽錶殼呈現如光暈般的輪廓，面盤設計更顯細膩，不僅以褶皺線條裝飾，同時點綴優美的18K金質阿拉伯數字時標，1時位置則以美鑽勾勒出偏心盤，自動錶指示日期，而月相錶顯露月相盈虧，與鑲月光石或鑽石的錶冠巧妙構成在同一對角線；備有錶徑35mm或37mm尺寸，以及粉紅金、白金或精鋼材質，同時具錶帶快拆系統，可快速替換錶帶變換風格。

▲▼江詩丹頓與IWC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓華麗版的ÉGÉRIE系列密鑲鑽石月相腕錶，未定價。

能輕鬆DIY更換錶帶似乎已成為女錶的基本設計，IWC柏濤菲諾系列系列錶徑34mm女錶，均配備快拆裝置，可隨喜好更換義大利皮具製造商Santoni的不同調皮革錶帶，女性機械錶求精準，當然還得漂亮才行。

▲▼江詩丹頓與IWC 。（圖／公關照）

▲IWC酒紅色錶帶柏濤菲諾玫瑰金自動腕錶34，411,000元。

►►王陽明買56萬AP鑽錶當情人節禮　寵妻魔人不是當假的

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, IWC
fashion.net

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