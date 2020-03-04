地震來也淡定的佛系星座Top 3 ！天秤與世無爭、別想操控水瓶

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

縱觀身邊好友性格大不同，有些人每天匆匆忙忙停不下來，有的卻是超級佛系，哪怕地震發生也紋絲不動，而是來一句「沒事」，你身邊也有超級慢半拍的佛系星座嗎？一起來看看！

Top 3 天秤座

天秤座動作慢是出了名，而且他們往往覺得慢沒什麼，因為總會把事情做完何必趕趕趕，不過看在外人眼裡倒覺得：「我都快要急死了他在幹嘛」。但是好處是，天秤不爭不搶的個性，和大家都能相處融洽，也不需要擔心他們過激，真的是佛系到一個境界的星座。

Top 2 水瓶座

提到佛系，水瓶座怎麼能不上榜，你總是能看到哪怕地震發生時，水瓶仍是悠然自得的坐在座位上，甚至會老神在在的來上一句：「沒有上次大」，這樣從容的精神簡直是歎為觀止，而且水瓶對所有事情都看得很淡，不論是感情、工作、生活，能遇到就是緣分，得不到也絕不會怪罪自己，這樣的心態總是能讓他們時刻保持輕鬆。

Top 1 處女座

擁有處女座的朋友，總是不需要著急，因為他們早就盤算好了一切，任何事物都已經在他們掌握之中，因此要讓處女打破從容、佛系的態度絕不是簡單的事情，處女往往有自己的偶像包袱存在，把「慢工出細活」當成最高宗旨，一直以來建立的形象不能被扭曲。

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