幫妳開門、留最後一口食物　5個貼心之舉代表他是績優股

▲男生可從幾個貼心小動作幫他加分。（圖／pxhere、pixabay，以下同）

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無論現代人的想法走的有多前面，一些紳士的舉動還是有其必要性，這些小習慣或許在亞洲地區的男性族群不太盛行，倒也剛剛好凸顯你與其他男生的不同，有時甚至比花上大錢送禮物或是吃大餐還要有效，好好記在心上，讓對方在心裡暗自為你加分，即便已經是男女朋友，也會讓對方愈來愈愛你。

為女士開門

很少人能察覺這點，就是公共場所中很多需要推開的門，對女性而言其實都很重！既然男女構造有別，能夠為同行者甚至是陌生人開門，即使只是順便為之，也能讓對方在心裡默默加分，而且能為女士開車門的男人，在台灣更是少之又少，當然若有這習慣，你也會比別人更加突出。

陪妳看戲

說實話，少女電影很多男人會感興趣，他若能明知無聊而願意陪妳，還不算是有誠意嗎？其實不僅是看電影，若是週末在家願意陪妳看只有妳會笑的出來的綜藝節目，或是愛得死去活來的韓劇，而妳明知道他最想看NBA，這也算是一種浪漫了吧。

散步時總讓妳在內側

穿梭在城市小巷總可能會有點危險，能觀察到這點讓女性走在內側，能說他不貼心嗎？其實滿多男性都有這樣的習慣，無論是針對女朋友、同事或是女性朋友，呈現一點這樣的男性風範也是挺好的。





留下最後一口食物給妳

兩人聚餐發現了好吃的食物，不會一股勁兒地猛吃，完全沒考量對方感受，反倒在食物剩下最後一口時，把最後一口留給妳吃，不就代表在他心中妳比對美食的慾望還要重要嗎？

幫妳披上外套

這雖然是偶像劇很老套的橋段，可是它對於在女性心中加分非常有用，自己不顧寒冷將外套放在你身上取暖，或是擔心妳著涼幫妳穿上外套，無論是什麼情境，將妳的感受放在心裡並擔心妳的健康，不就代表他很貼心嗎。