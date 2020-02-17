熟女魅力橫掃「最美女星」榜單　孫藝珍、秀智竟落後陪坐

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南韓KBS文化研究近期公布了「最美女星」票選活動結果，對於專出美女的南韓演藝圈，實在是一場激烈的競爭！最終非常不意外的由女星金泰希奪冠，實至名歸，然而近期《愛的迫降》呼聲極高的孫藝珍與清新女神裴秀智竟然才位居第9與10名，慘當陪坐，以下一同來揭曉最美女星TOP10。

TOP1. 金泰希

今年40歲的金泰希已是兩個孩子的媽，近期曝光依然展現凍齡美貌與身材，獲得最美女星第一名實至名歸，甚至有「第一天然美女」之稱。

▲金泰希保養有方。（圖／翻攝自IG@taeheekim80）

TOP2. 宋慧喬

演過多部大熱韓劇的女星宋慧喬，簡直是越活越年輕，每每被公開素顏照，驚人無瑕的肌膚狀況人人稱羨，比少女還要少女！

▲宋慧喬的肌膚堪比20歲少女。（圖／翻攝自IG@kyo1122）

TOP3. 李英愛

從《大長今》時期至今，李英愛一點都沒有走鐘，隨著年紀的增長多的不是歲月痕跡，而是越活越氣質。

▲李英愛是保養品牌的最佳代言人。（圖／翻攝自IG@thehistoryofwhoo_official）

TOP4. 金喜善

同樣是個童顏不老女神，讓人完全看不出已經42歲，美貌絲毫不受到時間流逝的影響。

▲金喜善42歲仍不見老態。（圖／翻攝自IG@lovely.katie.k）

TOP5. 金妍兒

南韓花式溜冰運動員，即使不是藝人出身，卻因姣好的外貌與實力在國內外都擁有相當高知名度，更拍攝過無數廣告、代言。

在 Instagram 查看這則貼文 @yunakim 分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 21 日 下午 11:59 張貼

TOP6. 全智賢

因《我的野蠻女友》爆紅後，近年又因《來自星星的你》千頌伊一角掀起旋風，據悉未來還將會出演《李屍朝鮮》續集，令人相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 JUN JI-HYUN 전지현 INTERNATIONAL（@sassy_girl_junjihyun）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 15 日 下午 5:02 張貼

TOP7. 金惠秀

實力派女星金惠秀年齡其實已接近半百，處處散發獨特成熟女人魅力，身材也保持得很完美，完全不輸年輕女演員。

▲金惠秀是南韓公認的美魔女。（圖／翻攝自《信號》劇照）



TOP8. 鄭允熙

鄭允熙在台灣的知名度就比較低，算是南韓元祖級的女演員。

TOP9. 孫藝珍

近期出演大熱韓劇《愛的迫降》的孫藝珍與玄彬戲裡戲外閃瞎大家，素顏入鏡的模樣更是令人驚嘆，人氣直達生涯高峰。

▲孫藝珍即使素顏狀態也好到不行。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

TOP10. 裴秀智

在這份排行中，國民初戀秀智算是年紀最輕的，只得到第10名非常可惜，不過也只能說各位前輩們太厲害了，面對來勢洶洶的後備也絲毫不退讓。

▲秀智獲得此份榜單第10名，其實已相當厲害！（圖／翻攝自IG@skuukzky）

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