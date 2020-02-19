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延長心愛香氛使用期限！4大「香水保存法」避免變質、味道變淡

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▲香水保存法。（圖／翻攝IG,pexels）

▲想延長心愛香氛的使用期限，先學好香水保存方式。（圖／翻攝pexels）

編輯／Amanda

噴香水的方法很重要，但要讓香水味道持久，保存香水的方法也不能忽視！不好好保存香水，香水味道會變質、快速消散，快把香水保存的4大關鍵學起來，延長心愛香氛的使用年限。

1.放置於避光、陰涼處

陽光、高溫會快速溶解香料、破壞香水成水，使香水的氣味和顏色發生變質，而大多數香水瓶身都是以玻璃製成，光線容易直接射入瓶中，因此將香水放置於陰涼避光處，可幫助穩定香水品質，是保存香水很重要的關鍵。香水保存得當的情況下，開封過的約可存放到2年左右，未開封的依情況可存放5～10年。

▲香水保存法。（圖／翻攝IG,pexels） 

▲香水很忌諱搖晃，會加速氣味分子破裂，導致香味消失。（圖／翻攝IG@il.mio.segreto.nature）

2.避免搖晃

有些人會習慣在噴香水前先搖晃香水，但實際上完全相反，香水很忌搖晃。香水不是使用壓縮氣體，是香精和酒精的混合物，頻繁地搖晃會使氣味分子混亂，加速分子破裂，導致香味迅速消失。

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3.維持香水瓶口緊閉

空氣也是香水質量殺手之一，空氣中的溫度和濕度都會影響香水，因此要盡量維持香水瓶口密封緊閉，像是現今大多數香水都採取噴頭取代瓶口開蓋設計，就是為了阻擋香水與空氣接觸。即使是噴頭設計，使用後也要儘快蓋上瓶蓋，並避免手指或其他液體直接接觸瓶口。

▲香水保存法。（圖／翻攝IG,pexels） 

▲就算保存得當，開瓶後的香水可維持頂多2、3年，很難無期限保質。（圖／翻攝IG@ohuprettythings）

4.把握最佳使用時機

任何美妝品都有使用期限，香水也一樣。香水開瓶後，在半年內都是香氛氣味的最佳狀態，若保存得當，約2、3年內可保持氣味不變質，但若想要用到5年以上就比較困難了，所以盡量別太貪心同時開太多支香水。

延伸閱讀

►香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕

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關鍵字：

香水, 香氛, 香精, 香味, 香氣, 保存方式, 保存法, 使用期限, 變質
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