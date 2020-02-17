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不用找代購！Jennie、李聖經同款美瞳片，台灣買得到

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▲▼Jennie同款隱形眼鏡，台灣買得到 。（圖／翻攝自ig）

▲大部分女生仍以混血棕、灰色為首選。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane、heybiblee）

記者曾怡嘉 / 台北報導

愛美女生又有新選擇，南韓隱形眼鏡OLENS，首度在台北信義新光三越A11開設快閃櫃，以自然、小直徑與混血感為主打，其中聖經、Hani、泰妍等韓星瞳色，這裡都能買到。

除了學BLACKPINK人氣妝容，還要戴同款隱形眼鏡才能掌握精髓，現在不用拜託代購，韓妞熱愛的OLENS快閃台灣，直接去櫃位挑選最準確，如果還不知如何下手，不妨參考品牌熱賣TOP5款式。

▲▼Jennie同款隱形眼鏡，台灣買得到 。（圖／品牌提供）

第1名

韓星李聖經天生自然棕色的瞳孔受到許多粉絲喜愛，SOMEDAY Brown配戴效果因與李聖經天生淺瞳相似，在代購圈以「聖經」隱眼聞名 。

▲▼Jennie同款隱形眼鏡，台灣買得到 。（圖／品牌提供）

第2名

SPANISH Real Gray與Jennie代言系列同色，差別只在於台灣為月拋系列， Jennie款式為日拋系列。接近原始瞳孔的直徑，配上自然點狀放射的圖紋加深內圈眼眸層次 讓雙眼更顯得明亮有神，是日常妝容或是素顏都相當好駕馭。

▲▼Jennie同款隱形眼鏡，台灣買得到 。（圖／品牌提供）

第3名

SPANISH Circle Brown外圍加上一層外圈邊框，更能凸顯鏡片圖紋層次，讓眼神更晶亮。

▲▼Jennie同款隱形眼鏡，台灣買得到 。（圖／品牌提供）

第4名

SPANISH Real Olive為絕美的橄欖綠與棕色漸層，被網友誇讚為最自然的綠色。

▲▼Jennie同款隱形眼鏡，台灣買得到 。（圖／品牌提供）

第5名

Russian Velvet Blue 以外國人天生淺色瞳孔為出發設計，戴上後有一種宛如天生混血感。

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關鍵字：

隱形眼鏡, 快閃店, Jennie
fashion.net

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