凱特布蘭琪自揭穿舊衣　氣場強大不怕糗　　　

▲凱特布蘭琪舊衣重穿，出席倫敦時裝周活動。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

舊衣重穿的環保「綠色時尚」似乎已成流行趨勢，除了英國王子妃凱特帶頭做起，50歲的奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）日前出席倫敦時裝周，欣賞英國品牌Roksanda 2020秋冬大秀，穿上有長長繫帶的鵝黃色襯衫搭配藍色褲裝亮相，她提醒粉絲「記得這套漂亮套裝嗎？2018年坎城影展穿過了」。

▲凱特布蘭琪2018年時將鵝黃襯衫繫帶綁成蝴蝶結，此次讓它自然垂落展現飄逸感。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）

在 Instagram 查看這則貼文 Cate blanchett（@cate_blanchettofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 10:59 張貼

一般女星總是怕撞衫、忌諱穿過季服裝公開亮相，但時尚「衣」Q高的凱特布蘭琪毫不介意，將2018年曾穿過的同套Roksanda褲裝再公開穿一次，上回是將鵝黃襯衫的繫帶綁成蝴蝶結，此次則讓兩條絲帶自然垂落展現飄逸感，自信駕馭舊衫，贏得好評。

▲瑪格羅比日前穿香奈兒1994年春夏高級訂製服系列出席奧斯卡頒獎典禮，獲得好評。（圖／香奈兒提供）

「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）也是綠色時尚的力行者，日前出席奧斯卡頒獎典禮，她穿香奈兒（CHANEL）1994春夏高級訂製服系列的海軍藍抓皺絲綢緞面結飾洋裝走紅毯，將古董衣穿出摩登味，成功佔據各大媒體版面。

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