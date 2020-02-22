男生背這些包超好看！迷你版行李箱、透明PVC正夯　讓女友想搶來用

編輯／Duke 圖／達志影像、翻攝自Fendi官網、Gucci官網、BV官網、Dior官網、LV官網

女性包款百百種，從手提包到肩背包都有，並且款式與配色也具備多樣性，男性包款則是後背包、托特包居多，設計不會有太多的改變，不過，近年包款尺寸縮小，腰包、迷你包漸漸成為主流，間接也帶給男性更多選擇，甚至可以跨越性別、男女共用。時裝周正在進行，不只場內精彩，場外的街拍更是許多人瞄準的重點，因為太多時尚人聚集，各個都有風格，快來看看男士們都背什麼包，學他們突破框架，有更多選擇。

1.Fendi Baguette斜背包

以納帕皮革製成的Baguette，於外部加入腰帶元素後，不但可以斜背也能作為腰包使用。內襯部分有拉鏈口袋，能夠收納物品，而外部則飾有FF Logo的浮雕圖案。

2.Dior X Rimowa小包

此款手拿包附有可調式肩帶，可手拿也可斜背。外部材質採用霧面鋁質製成，內部則是皮革，並設有三層卡夾以及一個拉鍊口袋，是一款男、女皆適合的包款。

3.Louis Vuitton（LV）Soft Trunk箱包

製作行李箱起家的LV，對於硬箱皮件的設計是相當在行的。這款Soft Trunk箱包至今已推出多款設計，並且從Monogram花紋到透明PVC皆有，愛好經典的朋友一定不能錯過！

4.Gucci 1955 Horsebit斜背包

Gucci 1955 Horsebit斜背包為今年推出的全新包款，擁有與65年前相同的特色，經典的馬銜鍊、GG Logo，一眼就能看穿經典精神，不只女生搶背，看看男生背是不是也超適合！

5.Bottega Veneta（BV）Cassette斜背包

Bottega Veneta Cassette斜背包是近期最火紅的包款，創意總監Daniel Lee將標誌性的編織放大，為品牌注入新的活力。包款採用羊皮打造，而且可以將肩帶收進包內當作手拿包，一樣是男生女生都好搭。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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