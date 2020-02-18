土象星座小心！2020第一波水逆來襲　處女新戀情來的尷尬

在水逆期間，水星轄下的事物，包括通訊、出行、合約和技術，都會受到嚴重干擾，同時也是時候重新反思一下自己的計劃，占星術中每年都會有3次水逆的日子，今年的第一次則在2020年2月17日至3月10日發生，始於水象雙魚座，終結於風象水瓶座。到底會對土象星座有什麼影響呢？

金牛座

事業運：保守有利工作發展

無論在思考還是工作，都表現得保守，這是好事，有利於適應新的工作環境。

愛情運：無力感來自另一半

妳跟另一半容易產生口角，自然造成諸事的不順，每一次交談都有令每個人都會有手足無措的感覺。

財運：勿亂盲目投資

妳的財運平平，必須審慎理財，量入為出，避免投資、博彩，如果早前已經有投資項目，應該持觀望態度，不輕舉妄動

處女座



事業運：離開舒適圈

2020年第一次水星逆行的目標是了斷往事，離開舒適圈、自我追尋，妳明白從來不是容易的事，但內心清楚在職場浴火重新的感覺其實也不錯，多請教女性職場貴人，能有所收穫。

愛情運：必盲目墮入新戀情

對愛情至上的妳經常將情人放在第一位，或許在面對新戀情不要太多急躁，謹慎思量，不要衝動行事；更不要頭腦一熱就去告白，小心表白帶來更多的尷尬。

財運：投資必須再三確認

投資買賣時寧可多表達幾次、多確認幾次，才能完全理解傳達。當然，水逆期間與老友見面必不可少，也有機會來到舊地，這都帶來不必要的花費。

摩羯座



事業運：與人合作易延期

妳的工作步伐穩定，較適合獨立辦事，水逆期間與他人合作的項目反而會因溝通問題而再三延期。

愛情運：質疑自身角色

在水逆期間，妳會懷疑自己的地位，深度反思自己和其他人的關係，包括合作伙伴、伴侶、親人及好朋友，甚至反思自己在地球到底扮演甚麼角色等的問題。

財運：必墮投資騙局

妳的電子用品容易出現故障，需要好好修理，這少不免會引來一筆支出，身邊人可能邀請妳參加投資，避免因輕信旁人而陷入騙局。

文／柯夢波丹 圖／COSMO、GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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