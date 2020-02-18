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貝克漢夫婦名錶秀不停　貝嫂戴百萬勞力士謝幕氣勢超強

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▲貝克漢夫婦 。（圖／路透社）

▲貝克漢抱著寶貝女兒看秀，腕上TUDOR Black Bay P01錶很搶眼。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）日前帶著二子羅密歐、么子克魯茲與小女兒哈珀，一同出席老婆「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名品牌VICTORIA BECKHAM 2020秋冬大秀，夫妻倆同場戴錶好默契，貝克漢盡職地佩戴代言品牌TUDOR（帝舵），貝嫂則戴上勞力士（Rolex）金錶，全出自同集團兄弟牌。

▲▼TUDOR 。（圖／TUDOR提供）

▲貝克漢戴的TUDOR Black Bay P01腕錶，126,500元。（圖／TUDOR提供）

貝克漢一家堪稱國際知名度最高的名人家庭，時尚穿搭深受矚目。看秀這天貝克漢選擇TUDOR去年推出的Black Bay P01腕錶，是TUDOR去年推出的錶款，設計靈感源自1967年品牌應美軍技術規格要求開發的潛水錶，最鮮明的特色是12時方向的移動末端鍊節，為雙向旋轉外圈的鎖定系統，讓人一眼就能認出。

▲貝克漢夫婦 。（圖／路透社）

▲維多利亞貝克漢謝幕時一身俐落裝扮，搭配勞力士金錶。（圖／路透社）

沒有名錶代言限制，貝嫂收藏不少好錶，包括PP（Patek Philippe，百達翡麗）、勞力士等。她在同名品牌2020秋冬秀上，選擇勞力士百萬元的Oyster Perpetual Day-Date系列腕錶搭配白襯衫與黑褲，俐落有型的穿搭，完全襯托出她的自信風采。

▲▼ Rolex 。（圖／翻攝勞力士官網)

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶1,212,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞, TUDOR, 帝舵, Rolex, 勞力士
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