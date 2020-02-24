3月「爆款」神鞋驚見Kobe 5紫金配色　還有城市限定、Travis Scott聯名等你買

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews、IG@nbakicks、@repgod888、@s.sam.group

歷經2月限量發售23,000雙的Air Jordan 1 Hi’85與Off-White X Air Jordan 5後，相信大家的荷包已經被榨乾，但其實3月也有許多爆款神鞋等著各位購買，包括Nike Air Max 1城市限定以及Nike Zoom Kobe 5 Protro紫金配色都會在這個月發售。所以喜歡的朋友趕緊拿著信用卡刷下去吧！畢竟限量可是不等人的喔。

1.Nike SB Dunk Low「Safari」

時隔已久回歸鞋壇的Nike SB Dunk Low，被知名平台點名將成為今年的時尚趨勢。該鞋款採用的Safari配色，其設計靈感來自與日本鞋店Atmos合作的Air Max 1 Safari，目前此配色已經運用於多雙鞋款上，是非常經典的配色之一。

預計發售日期：3／14

定價：美金100元（約台幣3,000元）

2.Air Jordan 1 High Zoom「Racer Blue」

以全白為基底的Air Jordan 1 High Zoom，加入了透明塑料元素以及Air Zoom氣墊，並於內襯與冰底注入藍色調，使該鞋款成為Dior X Air Jordan 1的最佳替代品。

預計發售日期：3／14

定價：美金175元（約台幣5,250元）

3.Nike Air Max 1「City Pack」

為了向倫敦與阿姆斯特丹致敬，Nike這回特地替兩座城市推出Air Max 1「City Pack」。倫敦限定以灰色為主調，並採用網布、麂皮、燈心絨等材質讓灰色擁有不感覺，藉此帶出倫敦陰暗的天氣，而前頭的圓圈與後跟的線條，則代表「倫敦眼」以及「泰晤士河」。阿姆斯特丹限定採用相同的設計理念，其材質選用皮革、麂皮與燈心絨來代表美麗的建築與咖啡館，側邊的三個「XXX」則是要向阿姆斯特丹的市旗致敬。

預計發售日期：3／19

定價：歐元160元（約台幣5,440元）

4.Nike Zoom Kobe 5 Protro

Nike Zoom Kobe 5 Protro是鞋迷最喜愛的Kobe簽名款之一，這次透過知名湖人球星戴維斯（Anthony Davis）於NBA明星賽期間曝光的「紫金」配色，以及先前IG知名Kobe粉絲帳號的爆料後，該鞋款的發售日期也隨即公開。

在 Instagram 查看這則貼文 Nike Zoom Kobe（@nikezoomkobe）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 上午 4:47 張貼

預計發售日期：3／26

定價：未公布

5.Travis Scott X Nike Air Max 270 React

由知名饒舌歌手Travis Scott操刀設計的Nike Air Max 270 React，將一改舊有的鞋面設計，整體以波浪為主題，並加入多個顏色、麂皮以及後跟拉環增加豐富度，其中，後跟拉環與鞋墊處還印有Travis Scott 標誌性的仙人掌傑克。

預計發售日期：3月

定價：美金190元（約台幣5,700元）

6.Air Jordan 6 DMP

Air Jordan 6「DMP」的首次發售，是在2006年與Air Jordan 11作為「Defining Moments」組合包一同推出。Air Jordan 6 DMP整體採用麂皮鞋面，並加入金色Logo與鞋扣點綴，是至今最令人垂延的配色。

預計發售日期：3月

定價：美金200元（約台幣6,000元）

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