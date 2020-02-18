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怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

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怪奇比莉 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉在全球的人氣超高！（圖／美聯社）

記者王則絲／台北報導

新生代歌手怪奇比莉（Billie Eilish）於全球吸粉無數，來台開演唱會的門票更是直接被秒殺，魅力無窮。而怪奇比莉一直以來的穿衣風格都與其他女星相差甚遠，總是穿超大尺碼服裝現身的她，曾說過：「18歲後會考慮露出自己的身材！」但其實她也曾不經意露出好身材，不刻意賣弄反而讓人更喜歡她！

怪奇比莉 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉於公開場合總是穿著寬鬆服裝。（圖／美聯社）

怪奇比莉因於2020葛萊美囊括多項大獎，被外界稱之為「怪物新人」，平時喜愛穿著超大尺碼的服裝，成為她的一大特色，而怪奇比莉也曾說明原因：「我不希望讓別人有機會批評我的身材，我希望自己非常神秘，讓別人看不透。」所以才會把自己包裹在一層又一層的衣服中，不論是褒還是貶的評論都無所謂，只是希望大家更多專注在音樂作品上。

曾在訪問中被問及，往後是否都會以這種超大的浮誇潮流風格示眾，怪奇比莉則表示：「我想等我滿 18 歲之後，我會開始考慮偶爾露出自己的身材的。」而才剛滿18歲的她，讓人相當期待是否有機會看到不同樣貌的怪奇比莉！

怪奇比莉 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉曾說過考慮在18歲後展露身材。（圖／翻攝自IG@billieeilish，以下同）

不過，若是身為怪奇比莉的鐵粉的話，肯定能發現她偶爾會不經意洩漏出好身材的蹤跡，除了演唱會上投入舞動讓身形在寬鬆潮衣下若隱若現，以下這篇怪奇比莉分享到夏威夷度假的照片、影片中，還能看到從未出現在螢幕上的比基尼造型，好身材呼之欲出。

即便如此，怪奇比莉仍選擇暫時隱藏自己的好身材，以不模糊音樂的焦點為主，讓人忍不住更加喜歡她！

▲怪奇比莉。（圖／美聯）

▲怪奇比莉於演唱會中常投入舞動身體，非常可愛。（圖／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

怪奇比莉, 18歲, 性感, Billie Eilish, 怪物新人
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